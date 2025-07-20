Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030265915.html
На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений
На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений - РИА Новости, 20.07.2025
На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений
Магнитуда афтершоков на Камчатке после мощных землетрясений составляет от 4 до 6,7, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:20:00+03:00
2025-07-20T14:20:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
владимир солодов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Магнитуда афтершоков на Камчатке после мощных землетрясений составляет от 4 до 6,7, сообщает региональный главк МЧС РФ. Глава Камчатки Владимир Солодов информировал, что произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено. Краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки, сейчас ее сняли. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщал РИА Новости, что после 2 мощных землетрясений произошло почти 30 афтершоков. "На Камчатке фиксируется серия афтершоков магнитудой от 4,0 до 6,7 после ощущаемого сейсмособытия в акватории Тихого океана", - говорится в сообщении. Главк отмечает, что 22 осмотровые группы завершили обследование социально значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском муниципальном районе, а также Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Мильковском муниципальных округах. Пострадавших нет. Объекты экономики, ЖКХ, электроснабжения, образования, лечебные учреждения, котельные работают в штатном режиме, уточнили спасатели. По данным главка, первое сильное землетрясение магнитудой 7 ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского силой до 5 баллов. Второе магнитудой 7,6 ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, Вилючинского городских округов, а также Елизовском муниципальном районе до 7 баллов.
https://ria.ru/20250718/tsunami-2029749936.html
https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030258770.html
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_340852e8441b9a247a4bd1db304ce9a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Россия, Владимир Солодов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений

МЧС: магнитуда афтершоков на Камчатке после землетрясений составляет от 4 до 6,7

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Depositphotos.com / Belish
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Магнитуда афтершоков на Камчатке после мощных землетрясений составляет от 4 до 6,7, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Глава Камчатки Владимир Солодов информировал, что произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено. Краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки, сейчас ее сняли. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщал РИА Новости, что после 2 мощных землетрясений произошло почти 30 афтершоков.
Тихоокеанское побережье в государственном парке Гаррапата, Калифорния - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Цунами "Судного дня" : что известно о приближающейся глобальной катастрофе
18 июля, 19:30
"На Камчатке фиксируется серия афтершоков магнитудой от 4,0 до 6,7 после ощущаемого сейсмособытия в акватории Тихого океана", - говорится в сообщении.
Главк отмечает, что 22 осмотровые группы завершили обследование социально значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском муниципальном районе, а также Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Мильковском муниципальных округах. Пострадавших нет.
Объекты экономики, ЖКХ, электроснабжения, образования, лечебные учреждения, котельные работают в штатном режиме, уточнили спасатели.
По данным главка, первое сильное землетрясение магнитудой 7 ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского силой до 5 баллов. Второе магнитудой 7,6 ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, Вилючинского городских округов, а также Елизовском муниципальном районе до 7 баллов.
Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Жительница Камчатки рассказала о самом сильном толчке землетрясения
Вчера, 13:04
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссияВладимир СолодовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала