https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030265915.html

На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений

На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений - РИА Новости, 20.07.2025

На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений

Магнитуда афтершоков на Камчатке после мощных землетрясений составляет от 4 до 6,7, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T14:20:00+03:00

2025-07-20T14:20:00+03:00

2025-07-20T14:20:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

владимир солодов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Магнитуда афтершоков на Камчатке после мощных землетрясений составляет от 4 до 6,7, сообщает региональный главк МЧС РФ. Глава Камчатки Владимир Солодов информировал, что произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено. Краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки, сейчас ее сняли. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщал РИА Новости, что после 2 мощных землетрясений произошло почти 30 афтершоков. "На Камчатке фиксируется серия афтершоков магнитудой от 4,0 до 6,7 после ощущаемого сейсмособытия в акватории Тихого океана", - говорится в сообщении. Главк отмечает, что 22 осмотровые группы завершили обследование социально значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском муниципальном районе, а также Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Мильковском муниципальных округах. Пострадавших нет. Объекты экономики, ЖКХ, электроснабжения, образования, лечебные учреждения, котельные работают в штатном режиме, уточнили спасатели. По данным главка, первое сильное землетрясение магнитудой 7 ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского силой до 5 баллов. Второе магнитудой 7,6 ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, Вилючинского городских округов, а также Елизовском муниципальном районе до 7 баллов.

https://ria.ru/20250718/tsunami-2029749936.html

https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030258770.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук