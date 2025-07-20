https://ria.ru/20250720/iran-2030268673.html

Парламентская делегация Ирана посетит Белоруссию

Парламентская делегация Ирана посетит Белоруссию - РИА Новости, 20.07.2025

Парламентская делегация Ирана посетит Белоруссию

Парламентская делегация Ирана посетит Белоруссию 20-24 июля, обсудит торгово-экономическое сотрудничество и обмен опытом в законотворческой деятельности,... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T14:47:00+03:00

2025-07-20T14:47:00+03:00

2025-07-20T14:47:00+03:00

в мире

белоруссия

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

МИНСК, 20 июл - РИА Новости. Парламентская делегация Ирана посетит Белоруссию 20-24 июля, обсудит торгово-экономическое сотрудничество и обмен опытом в законотворческой деятельности, сообщила пресс-служба нижней платы белорусского парламента. "По приглашению Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента - ред.) Республики Беларусь иранская парламентская делегация во главе с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь Алиасгаром Багерзаде посетит Беларусь с визитом в период с 20 по 24 июля 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе визита состоится совместное заседание рабочих групп парламентов двух стран по сотрудничеству. "Запланированы встречи в Палате представителей с иранской делегацией заместителя председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадима Ипатова, руководством комиссий Палаты представителей по международным делам и по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, посещение ряда белорусских предприятий в области машиностроения, Белорусского государственного медицинского университета, Национальной библиотеки Беларуси, Государственного мемориального комплекса "Хатынь", - добавляет пресс-служба Согласно ему, предполагается обсуждение широкого круга вопросов межпарламентского взаимодействия, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обмен опытом законотворческой деятельности и мнениями по ряду актуальных международных проблем. В пресс-службе напомнили, что в парламенте Белоруссии текущего созыва рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Ирана создана в мае 2024 года. Деятельность данной парламентской структуры направлена на оказание содействия развитию белорусско-иранских отношений с использованием методов парламентской дипломатии.

https://ria.ru/20250714/lavrov-2029012572.html

белоруссия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, иран