https://ria.ru/20250720/iran-2030268673.html
Парламентская делегация Ирана посетит Белоруссию
Парламентская делегация Ирана посетит Белоруссию - РИА Новости, 20.07.2025
Парламентская делегация Ирана посетит Белоруссию
Парламентская делегация Ирана посетит Белоруссию 20-24 июля, обсудит торгово-экономическое сотрудничество и обмен опытом в законотворческой деятельности,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:47:00+03:00
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МИНСК, 20 июл - РИА Новости. Парламентская делегация Ирана посетит Белоруссию 20-24 июля, обсудит торгово-экономическое сотрудничество и обмен опытом в законотворческой деятельности, сообщила пресс-служба нижней платы белорусского парламента. "По приглашению Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента - ред.) Республики Беларусь иранская парламентская делегация во главе с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь Алиасгаром Багерзаде посетит Беларусь с визитом в период с 20 по 24 июля 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе визита состоится совместное заседание рабочих групп парламентов двух стран по сотрудничеству. "Запланированы встречи в Палате представителей с иранской делегацией заместителя председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадима Ипатова, руководством комиссий Палаты представителей по международным делам и по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, посещение ряда белорусских предприятий в области машиностроения, Белорусского государственного медицинского университета, Национальной библиотеки Беларуси, Государственного мемориального комплекса "Хатынь", - добавляет пресс-служба Согласно ему, предполагается обсуждение широкого круга вопросов межпарламентского взаимодействия, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обмен опытом законотворческой деятельности и мнениями по ряду актуальных международных проблем. В пресс-службе напомнили, что в парламенте Белоруссии текущего созыва рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Ирана создана в мае 2024 года. Деятельность данной парламентской структуры направлена на оказание содействия развитию белорусско-иранских отношений с использованием методов парламентской дипломатии.
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в мире, белоруссия, иран
Парламентская делегация Ирана посетит Белоруссию
Парламентская делегация Ирана посетит Белоруссию 20-24 июля
МИНСК, 20 июл - РИА Новости. Парламентская делегация Ирана посетит Белоруссию 20-24 июля, обсудит торгово-экономическое сотрудничество и обмен опытом в законотворческой деятельности, сообщила пресс-служба нижней платы белорусского парламента.
"По приглашению Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента - ред.) Республики Беларусь иранская парламентская делегация во главе с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь Алиасгаром Багерзаде посетит Беларусь
с визитом в период с 20 по 24 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе визита состоится совместное заседание рабочих групп парламентов двух стран по сотрудничеству.
"Запланированы встречи в Палате представителей с иранской делегацией заместителя председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадима Ипатова, руководством комиссий Палаты представителей по международным делам и по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, посещение ряда белорусских предприятий в области машиностроения, Белорусского государственного медицинского университета, Национальной библиотеки Беларуси, Государственного мемориального комплекса "Хатынь", - добавляет пресс-служба
Согласно ему, предполагается обсуждение широкого круга вопросов межпарламентского взаимодействия, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обмен опытом законотворческой деятельности и мнениями по ряду актуальных международных проблем.
В пресс-службе напомнили, что в парламенте Белоруссии текущего созыва рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Ирана создана в мае 2024 года. Деятельность данной парламентской структуры направлена на оказание содействия развитию белорусско-иранских отношений с использованием методов парламентской дипломатии.