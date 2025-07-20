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СК расследует вспышку кишечной инфекции в лагере "Орленок" под Саратовом - РИА Новости, 20.07.2025
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16:44 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/infektsiya-2030282203.html
СК расследует вспышку кишечной инфекции в лагере "Орленок" под Саратовом
СК расследует вспышку кишечной инфекции в лагере "Орленок" под Саратовом - РИА Новости, 20.07.2025
СК расследует вспышку кишечной инфекции в лагере "Орленок" под Саратовом
Следователи возбудили уголовное дело об отравлении воспитанников и сотрудников детского лагеря в Саратовской области после вспышки в учреждении острой кишечной... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:44:00+03:00
2025-07-20T16:44:00+03:00
происшествия
саратовская область
россия
пугачевский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об отравлении воспитанников и сотрудников детского лагеря в Саратовской области после вспышки в учреждении острой кишечной инфекции, сообщил информационный центр СК РФ. Ранее управление Роспотребнадзора по области сообщило, что вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском лагере "Орленок" в Пугачевском районе, где заболели как дети, так и взрослые, проводится эпидемиологическое расследование. Прокуратура начала проверку информации об отравлении в лагере "Орленок". &quot;Глава СК России поручил доложить по уголовному делу об отравлении воспитанников и сотрудников детского лагеря в Саратовской области. В СМИ сообщается, что 18 июля текущего года в Саратовской области с признаками острой кишечной инфекции в медицинское учреждение обратились семь несовершеннолетних и двое работников одного из детских оздоровительных лагерей. В региональном следственном управлении по данному факту возбуждено уголовное дело&quot;, - говорится в Telegram-канале информационного центра.В региональном СУСК уточнили журналистам, что дело связано с вспышкой кишечной инфекции в лагере "Орленок".
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саратовская область
россия
пугачевский район
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происшествия, саратовская область, россия, пугачевский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Пугачевский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СК расследует вспышку кишечной инфекции в лагере "Орленок" под Саратовом

СК завел дело после вспышки кишечной инфекции в детском лагере под Саратовом

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об отравлении воспитанников и сотрудников детского лагеря в Саратовской области после вспышки в учреждении острой кишечной инфекции, сообщил информационный центр СК РФ.
Ранее управление Роспотребнадзора по области сообщило, что вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском лагере "Орленок" в Пугачевском районе, где заболели как дети, так и взрослые, проводится эпидемиологическое расследование. Прокуратура начала проверку информации об отравлении в лагере "Орленок".
«

"Глава СК России поручил доложить по уголовному делу об отравлении воспитанников и сотрудников детского лагеря в Саратовской области. В СМИ сообщается, что 18 июля текущего года в Саратовской области с признаками острой кишечной инфекции в медицинское учреждение обратились семь несовершеннолетних и двое работников одного из детских оздоровительных лагерей. В региональном следственном управлении по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в Telegram-канале информационного центра.

В региональном СУСК уточнили журналистам, что дело связано с вспышкой кишечной инфекции в лагере "Орленок".
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ПроисшествияСаратовская областьРоссияПугачевский районСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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