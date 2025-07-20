https://ria.ru/20250720/gosduma-2030300950.html

Мессенджер MAX уже повторяет все базовые функции WhatsApp, заявили в ГД

Мессенджер MAX уже повторяет все базовые функции WhatsApp, заявили в ГД - РИА Новости, 20.07.2025

Мессенджер MAX уже повторяет все базовые функции WhatsApp, заявили в ГД

Мессенджер MAX уже повторяет все базовые функции WhatsApp, к которым привыкли пользователи, он стал альтернативой, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T19:56:00+03:00

2025-07-20T19:56:00+03:00

2025-07-20T19:56:00+03:00

технологии

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мессенджер MAX уже повторяет все базовые функции WhatsApp, к которым привыкли пользователи, он стал альтернативой, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. "Он (мессенджер МАХ - ред.) уже повторяет все базовые функции WhatsApp, к которым мы все так привыкли. В этой части мы теперь уверены в том, что есть альтернатива", - сказал Боярский на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что отечественный мессенджер будет развиваться - у него будет множество функций. Кроме того, по мнению Боярского, каждый пользователь должен сам для себя решить, какой платформой пользоваться, а также определить, где ему уютнее и безопаснее. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html

https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html

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технологии, россия, сергей боярский, whatsapp inc., госдума рф, общество