https://ria.ru/20250720/gonkong-2030280274.html

Россияне в Гонконге не обращались к туроператорам за помощью из-за тайфуна

Россияне в Гонконге не обращались к туроператорам за помощью из-за тайфуна - РИА Новости, 20.07.2025

Россияне в Гонконге не обращались к туроператорам за помощью из-за тайфуна

Российские туристы в Гонконге не обращались за помощью к туроператорам из-за тайфуна Wipha, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:25:00+03:00

2025-07-20T16:25:00+03:00

2025-07-20T16:25:00+03:00

туризм

гонконг

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские туристы в Гонконге не обращались за помощью к туроператорам из-за тайфуна Wipha, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее в воскресенье метеорологическая обсерватория Гонконга ввела десятый, самый высокий, уровень предупреждения из-за приближения тайфуна Wipha, власти города рекомендовали жителям не выходить на улицу. По состоянию на 19.40 (14.40 мск) обсерватория понизила уровень предупреждения до третьего. Тайфун ослаб до тропического шторма. "Российский союз туриндустрии поддерживает оперативную связь с российскими туроператорами, чьи клиенты находятся в регионе. На данный момент информация о пострадавших российских туристах не поступала", - сообщили в союзе.

https://ria.ru/20250618/uragan-2023665596.html

гонконг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гонконг, российский союз туриндустрии (рст), в мире