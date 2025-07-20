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Россияне в Гонконге не обращались к туроператорам за помощью из-за тайфуна - РИА Новости, 20.07.2025
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Туризм
 
16:25 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/gonkong-2030280274.html
Россияне в Гонконге не обращались к туроператорам за помощью из-за тайфуна
Россияне в Гонконге не обращались к туроператорам за помощью из-за тайфуна - РИА Новости, 20.07.2025
Россияне в Гонконге не обращались к туроператорам за помощью из-за тайфуна
Российские туристы в Гонконге не обращались за помощью к туроператорам из-за тайфуна Wipha, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:25:00+03:00
2025-07-20T16:25:00+03:00
туризм
гонконг
российский союз туриндустрии (рст)
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские туристы в Гонконге не обращались за помощью к туроператорам из-за тайфуна Wipha, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее в воскресенье метеорологическая обсерватория Гонконга ввела десятый, самый высокий, уровень предупреждения из-за приближения тайфуна Wipha, власти города рекомендовали жителям не выходить на улицу. По состоянию на 19.40 (14.40 мск) обсерватория понизила уровень предупреждения до третьего. Тайфун ослаб до тропического шторма. "Российский союз туриндустрии поддерживает оперативную связь с российскими туроператорами, чьи клиенты находятся в регионе. На данный момент информация о пострадавших российских туристах не поступала", - сообщили в союзе.
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гонконг, российский союз туриндустрии (рст), в мире
Туризм, Гонконг, Российский союз туриндустрии (РСТ), В мире
Россияне в Гонконге не обращались к туроператорам за помощью из-за тайфуна

РСТ: российские туристы в Гонконге не обращались за помощью из-за тайфуна

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Гонконг
Города мира. Гонконг - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские туристы в Гонконге не обращались за помощью к туроператорам из-за тайфуна Wipha, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее в воскресенье метеорологическая обсерватория Гонконга ввела десятый, самый высокий, уровень предупреждения из-за приближения тайфуна Wipha, власти города рекомендовали жителям не выходить на улицу. По состоянию на 19.40 (14.40 мск) обсерватория понизила уровень предупреждения до третьего. Тайфун ослаб до тропического шторма.
«
"Российский союз туриндустрии поддерживает оперативную связь с российскими туроператорами, чьи клиенты находятся в регионе. На данный момент информация о пострадавших российских туристах не поступала", - сообщили в союзе.
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ТуризмГонконгРоссийский союз туриндустрии (РСТ)В мире
 
 
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