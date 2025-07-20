https://ria.ru/20250720/gaza-2030285028.html

В Газе за сутки 18 человек умерли от голода

В Газе за сутки 18 человек умерли от голода - РИА Новости, 20.07.2025

В Газе за сутки 18 человек умерли от голода

Не менее 18 человек скончались от голода в секторе Газа за последние сутки, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в воскресенье. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:15:00+03:00

2025-07-20T17:15:00+03:00

2025-07-20T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Не менее 18 человек скончались от голода в секторе Газа за последние сутки, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в воскресенье. "За последние 24 часа от голода в Газе скончались 18 человек", - говорится в заявлении ведомства. По данным минздрава, общее число погибших от недоедания на фоне продолжающейся блокады сектора Газа возросло до 86 человек, включая 76 детей. "Это убийство посреди молчания, министерство здравоохранения возлагает ответственность за это на оккупацию (Израиль - ред.) и международное сообщество. Мы требуем немедленного открытия КПП для ввоза продовольствия и медикаментов", - указано в релизе. Ранее в воскресенье минздрав сектора Газа опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 58 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.

https://ria.ru/20250720/zhertvy-2030281887.html

https://ria.ru/20250717/izrail-2029823170.html

https://ria.ru/20250720/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ливан, йемен, хамас, сектор газа