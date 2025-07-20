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Гарбузов: 30% площадей реализовано в промпарке в московском районе Люблино

Гарбузов: 30% площадей реализовано в промпарке в московском районе Люблино - РИА Новости, 20.07.2025

Гарбузов: 30% площадей реализовано в промпарке в московском районе Люблино

Порядка одной трети площадей уже реализовали на территории промышленного парка формата light industrial, который расположен в столичном районе Люблино на... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:00:00+03:00

2025-07-20T12:00:00+03:00

2025-07-20T12:25:00+03:00

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департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Порядка одной трети площадей уже реализовали на территории промышленного парка формата light industrial, который расположен в столичном районе Люблино на юго-востоке города, заявил в воскресенье министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Министр добавил, что в этом промышленном парке могут появиться свыше 260 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов."В рамках программы реализации масштабных инвестиционных проектов в столице формируется современная промышленная инфраструктура. Промышленный парк в Люблине станет новым пространством для развития бизнеса: на площади 13,4 тысячи квадратных метров разместятся как производственные помещения, так и офисные блоки", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента.Он добавил, что на сегодняшний день в промышленном парке реализовано около 30% площадей. А будущими резидентами парка станут компании электронной, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности. Министр уточнил, что подобные проекты позволяют создавать востребованные рабочие пространства для предприятий различного масштаба, также они вносят вклад в развитие экономического потенциала Москвы.Отмечается, что специалисты Мосгосстройнадзора занимаются контролем строительных работ на площадке на Ставропольской улице. Там уже провели армирование и бетонирование перекрытия антресоли на отметке свыше 4,5 метра, а также выполнили устройство наливного промышленного пола. На сегодняшний день ведутся работы по устройству монолитных конструкций: армируются и бетонируются колонны и лестничные клетки, монтируется плита перекрытия первого этажа на отметке свыше 8,4 метра.В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заявил, что данный промышленный объект будет состоять из двух блоков — четырех- и двухэтажного. Каркас монолитного здания планируется отлить из железобетона, а фасады оформять стеновыми сэндвич-панелями. Работы планируется завершить до конца следующего года.Программа масштабных инвестиционных проектов способствует формированию современной промышленной инфраструктуры в Москве, расширяет возможности для размещения бизнеса и создает новые рабочие места в промышленных зонах Москвы, уточнили в ДИПП.По словам партнера и гендиректора HUTTON Ильи Давыдика, промпарк NOMAN спроектирован для работы производителей легкой, а также строительной промышленности, электроники и полиграфической продукции.Резидентами промышленного парка уже стал крупный производитель-экспортер контактных линз, а также компания-производитель высокоточного оборудования в области микроэлектроники, метрологии и полиграфии.Девелопер возводит промышленный парк NOMAN с декабря прошлого года в рамках программы Масштабного инвестиционного проекта (МаИП), пояснили в департаменте. Город поддержал инициативу и предоставил HUTTON земельный участок размером 9052 квадратного метра на льготных условиях — по ставке один рубль в год сроком на пять лет. Под размещение производственных блоков с возможностью объединения в здании отведут 9 644 тысячи "квадратов", а 2 759 квадратных метров займут офисные пространства разной эргономики.Программа масштабных инвестиционных проектов действует в Москве уже с 2016 года. Она является одним из ключевых инструментов развития городской экономики. В рамках программы масштабных инвестиционных проектов инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.Ранее Гарбузов сообщил, что в рамках реализации МаИП в Троицке построят агропромышленный комплекс площадью 32 тысячи квадратных метров. После ввода в эксплуатацию там будет создано 320 рабочих мест для квалифицированных специалистов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, троицк, анатолий гарбузов, мосгосстройнадзор, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса