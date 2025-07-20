Рейтинг@Mail.ru
Франция готова жертвовать победой во Второй мировой, заявила Захарова - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/frantsiya-2030290297.html
Франция готова жертвовать победой во Второй мировой, заявила Захарова
Франция готова жертвовать победой во Второй мировой, заявила Захарова - РИА Новости, 20.07.2025
Франция готова жертвовать победой во Второй мировой, заявила Захарова
Власти Франции готовы жертвовать победой во Второй Мировой и христианством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:02:00+03:00
2025-07-20T18:02:00+03:00
в мире
франция
европа
париж
франсуа байру
мария захарова
эммануэль макрон
римско-католическая церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148973/84/1489738446_0:102:2824:1691_1920x0_80_0_0_17b03d2024e95a669dc5a3ddfa591a83.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Власти Франции готовы жертвовать победой во Второй Мировой и христианством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Франции Франсуа Байру, который анонсировал возможную отмену в трудовом календаре двух праздничных дней: дня Победы и Светлого Понедельника. В сообщении в своём Telegram-канале она рассказала, что, выступая на пресс-конференции 15 июля, премьер-министр страны Франсуа Байру анонсировал новую антисоциальную меру, "подающуюся в русле "непопулярных реформ". "Налоги?" — подумаете вы, как и я. А нет, открытие олимпийских игр в Париже не завершилось их закрытием — сатанизм прогрессирует. Французам предложена отмена в годичном трудовом календаре двух праздничных дней: Дня Победы (отмечается в Европе 8 мая) и Светлого Понедельника (во французской католической традиции — "Понедельника Пасхи"), которые доселе были во Франции нерабочими", – написала Захарова. Она добавила, что обращает на себя внимание даже не очередное свидетельство глубоко кризисного положения французской экономики, а те символы, которые Париж, пользуясь сложным положением своего населения, хочет заретушировать и в итоге забыть. "Байру предложил прекратить отмечать главный христианский праздник — первый день Светлой седмицы и забыть День Победы — завершение Второй Мировой войны в Европе. Два символа культуры, достоинства и нравственности французского государства и народа", - отметила официальный представитель МИД России. Она пояснила, что отмена Понедельника Пасхи как праздничного дня было вопросом времени после того, как на церемонии открытия Олимпиады в прошлом году были бессовестно извращены святые для французов-католиков, да и христиан всего мира символы. "Не было сомнений, что официальный Париж продолжит наступление на христианские ценности", - отметила Захарова. "В свою очередь, отмена празднования Дня завершения войны в Европе — настоящий плевок в лицо французским ветеранам, которых ещё недавно президент Франции Эммануэль Макрон, выходит, лицемерно поздравлял по случаю годовщины Победы", - заявила она. Захарова отметила, что только настоящая Франция — Франция де Голля и Франция Сопротивления — другая, она не имеет никакого отношения к тем, кто уже поддерживает неонацистский режим в Киеве и хотел бы затереть память о Победе над нацизмом в самой Франции. "Власти во Франции сказали своё слово: христианством и Победой во Второй мировой они готовы жертвовать. Интересно, что на это скажут Римско-католическая церковь и ветеранские организации Франции?", - заключила она. Байру во вторник представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8, а не 40 миллиардов евро, как планировалось ранее "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, из-за чего французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют поднять налоги для богатых.
https://ria.ru/20250509/makron-2016133770.html
https://ria.ru/20250509/frantsiya-2016048107.html
франция
европа
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148973/84/1489738446_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_f26e9f2f2e1247e1d0b15ffe2856ab1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, париж, франсуа байру, мария захарова, эммануэль макрон, римско-католическая церковь
В мире, Франция, Европа, Париж, Франсуа Байру, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Римско-католическая церковь
Франция готова жертвовать победой во Второй мировой, заявила Захарова

Захарова: Франция готова пожертвовать победой во Второй Мировой и христианством

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Власти Франции готовы жертвовать победой во Второй Мировой и христианством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Франции Франсуа Байру, который анонсировал возможную отмену в трудовом календаре двух праздничных дней: дня Победы и Светлого Понедельника.
В сообщении в своём Telegram-канале она рассказала, что, выступая на пресс-конференции 15 июля, премьер-министр страны Франсуа Байру анонсировал новую антисоциальную меру, "подающуюся в русле "непопулярных реформ".
Президент Франции Эммануэль Макрон и начальник Генерального штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард на церемонии, посвященной 80-й годовщине Дня Победы в Париже. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Во Франции высмеяли Макрона на фоне Дня Победы в Москве
9 мая, 23:27
"Налоги?" — подумаете вы, как и я. А нет, открытие олимпийских игр в Париже не завершилось их закрытием — сатанизм прогрессирует. Французам предложена отмена в годичном трудовом календаре двух праздничных дней: Дня Победы (отмечается в Европе 8 мая) и Светлого Понедельника (во французской католической традиции — "Понедельника Пасхи"), которые доселе были во Франции нерабочими", – написала Захарова.
Она добавила, что обращает на себя внимание даже не очередное свидетельство глубоко кризисного положения французской экономики, а те символы, которые Париж, пользуясь сложным положением своего населения, хочет заретушировать и в итоге забыть.
"Байру предложил прекратить отмечать главный христианский праздник — первый день Светлой седмицы и забыть День Победы — завершение Второй Мировой войны в Европе. Два символа культуры, достоинства и нравственности французского государства и народа", - отметила официальный представитель МИД России.
Она пояснила, что отмена Понедельника Пасхи как праздничного дня было вопросом времени после того, как на церемонии открытия Олимпиады в прошлом году были бессовестно извращены святые для французов-католиков, да и христиан всего мира символы. "Не было сомнений, что официальный Париж продолжит наступление на христианские ценности", - отметила Захарова.
"В свою очередь, отмена празднования Дня завершения войны в Европе — настоящий плевок в лицо французским ветеранам, которых ещё недавно президент Франции Эммануэль Макрон, выходит, лицемерно поздравлял по случаю годовщины Победы", - заявила она.
Захарова отметила, что только настоящая Франция — Франция де Голля и Франция Сопротивления — другая, она не имеет никакого отношения к тем, кто уже поддерживает неонацистский режим в Киеве и хотел бы затереть память о Победе над нацизмом в самой Франции.
"Власти во Франции сказали своё слово: христианством и Победой во Второй мировой они готовы жертвовать. Интересно, что на это скажут Римско-католическая церковь и ветеранские организации Франции?", - заключила она.
Байру во вторник представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8, а не 40 миллиардов евро, как планировалось ранее "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, из-за чего французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют поднять налоги для богатых.
Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Исторически честно". Во Франции признали неудобную правду о параде Победы
9 мая, 14:43
 
В миреФранцияЕвропаПарижФрансуа БайруМария ЗахароваЭммануэль МакронРимско-католическая церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала