https://ria.ru/20250720/etno-opera-2030312510.html

Продюсер объяснил причину замены Shaman в этно-опере "Князь Владимир"

Продюсер объяснил причину замены Shaman в этно-опере "Князь Владимир" - РИА Новости, 20.07.2025

Продюсер объяснил причину замены Shaman в этно-опере "Князь Владимир"

Роль князя Владимира в этно-опере "Князь Владимир", которую исполнял певец Shaman (Ярослав Дронов), в дальнейшем будет исполнять хореограф Даниил Благов,... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T22:08:00+03:00

2025-07-20T22:08:00+03:00

2025-07-20T22:08:00+03:00

культура

россия

игорь матвиенко

князь владимир

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роль князя Владимира в этно-опере "Князь Владимир", которую исполнял певец Shaman (Ярослав Дронов), в дальнейшем будет исполнять хореограф Даниил Благов, сообщил продюсер Игорь Матвиенко. "Когда я говорил, что у Ярослава огромный диапазон, это действительно так - у него практически три октавы, это очень много. Поэтому, когда мы переслушали всех, я понял, что самый лучший наш князь - это наш хореограф Даниил Благов", - рассказал продюсер во время беседы "Новая эра: Интервидение 2025" в VK Лектории в Лужниках, где в эти выходные проходит VK Fest 2025. По словам Матвиенко, новый исполнитель главной роли имеет музыкальное образование, прекрасно играет на рояле, очень хорошо поет, а самое главное - знает все сцены и движения. В ходе работы Лектория Shaman объявил, что из-за участия в "Интервидении" он больше не будет исполнять роль князя Владимира, однако не исключил, что когда-нибудь к ней вернется. Этно-опера рассказывает о жизни князя Владимира, его роли в крещении Руси и объединении русских земель. Главную роль князя Владимира исполнил певец Shaman, образ его наставника Федора воплотил народный артист РФ Николай Расторгуев, Рогнеду, жену Владимира, сыграла певица Соя. Также в шоу задействованы ведущие солисты оперной сцены и профессиональные фольклорные ансамбли. Матвиенко работал над созданием этно-оперы "Князь Владимир" на протяжении 12 лет, продюсеру пришлось изучить новые сферы искусства - например, основы драматургии. Репетиции шли около двух лет. В основе этно-оперы "Князь Владимир" лежит "Повесть временных лет", однако для создания необходимой атмосферы и точных деталей Матвиенко обращался к большому количеству других произведений, в том числе к скандинавской литературе.

https://ria.ru/20250309/shaman-2003963899.html

https://ria.ru/20250519/shaman-2017959471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, игорь матвиенко, князь владимир, shaman (ярослав дронов)