Рейтинг@Mail.ru
Продюсер объяснил причину замены Shaman в этно-опере "Князь Владимир" - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:08 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/etno-opera-2030312510.html
Продюсер объяснил причину замены Shaman в этно-опере "Князь Владимир"
Продюсер объяснил причину замены Shaman в этно-опере "Князь Владимир" - РИА Новости, 20.07.2025
Продюсер объяснил причину замены Shaman в этно-опере "Князь Владимир"
Роль князя Владимира в этно-опере "Князь Владимир", которую исполнял певец Shaman (Ярослав Дронов), в дальнейшем будет исполнять хореограф Даниил Благов,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T22:08:00+03:00
2025-07-20T22:08:00+03:00
культура
россия
игорь матвиенко
князь владимир
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922389_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_de36c2f68efb6bef2f26e6a6ebbad2ce.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роль князя Владимира в этно-опере "Князь Владимир", которую исполнял певец Shaman (Ярослав Дронов), в дальнейшем будет исполнять хореограф Даниил Благов, сообщил продюсер Игорь Матвиенко. "Когда я говорил, что у Ярослава огромный диапазон, это действительно так - у него практически три октавы, это очень много. Поэтому, когда мы переслушали всех, я понял, что самый лучший наш князь - это наш хореограф Даниил Благов", - рассказал продюсер во время беседы "Новая эра: Интервидение 2025" в VK Лектории в Лужниках, где в эти выходные проходит VK Fest 2025. По словам Матвиенко, новый исполнитель главной роли имеет музыкальное образование, прекрасно играет на рояле, очень хорошо поет, а самое главное - знает все сцены и движения. В ходе работы Лектория Shaman объявил, что из-за участия в "Интервидении" он больше не будет исполнять роль князя Владимира, однако не исключил, что когда-нибудь к ней вернется. Этно-опера рассказывает о жизни князя Владимира, его роли в крещении Руси и объединении русских земель. Главную роль князя Владимира исполнил певец Shaman, образ его наставника Федора воплотил народный артист РФ Николай Расторгуев, Рогнеду, жену Владимира, сыграла певица Соя. Также в шоу задействованы ведущие солисты оперной сцены и профессиональные фольклорные ансамбли. Матвиенко работал над созданием этно-оперы "Князь Владимир" на протяжении 12 лет, продюсеру пришлось изучить новые сферы искусства - например, основы драматургии. Репетиции шли около двух лет. В основе этно-оперы "Князь Владимир" лежит "Повесть временных лет", однако для создания необходимой атмосферы и точных деталей Матвиенко обращался к большому количеству других произведений, в том числе к скандинавской литературе.
https://ria.ru/20250309/shaman-2003963899.html
https://ria.ru/20250519/shaman-2017959471.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922389_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a5410f1d254b4a5434242fd54d8fc70a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь матвиенко, князь владимир, shaman (ярослав дронов)
Культура, Россия, Игорь Матвиенко, Князь Владимир, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Продюсер объяснил причину замены Shaman в этно-опере "Князь Владимир"

Продюсер Матвиенко: в этно-опере "Князь Владимир" Даниил Благов заменит Shaman

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПевец Shaman (Ярослав Дронов)
Певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Певец Shaman (Ярослав Дронов) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роль князя Владимира в этно-опере "Князь Владимир", которую исполнял певец Shaman (Ярослав Дронов), в дальнейшем будет исполнять хореограф Даниил Благов, сообщил продюсер Игорь Матвиенко.
«
"Когда я говорил, что у Ярослава огромный диапазон, это действительно так - у него практически три октавы, это очень много. Поэтому, когда мы переслушали всех, я понял, что самый лучший наш князь - это наш хореограф Даниил Благов", - рассказал продюсер во время беседы "Новая эра: Интервидение 2025" в VK Лектории в Лужниках, где в эти выходные проходит VK Fest 2025.
Концерт Shaman Ты моя, посвященный всем женщинам России - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Концерт Shaman "Ты моя" открылся песней "Грешная любовь"
9 марта, 20:57
По словам Матвиенко, новый исполнитель главной роли имеет музыкальное образование, прекрасно играет на рояле, очень хорошо поет, а самое главное - знает все сцены и движения.
В ходе работы Лектория Shaman объявил, что из-за участия в "Интервидении" он больше не будет исполнять роль князя Владимира, однако не исключил, что когда-нибудь к ней вернется.
Этно-опера рассказывает о жизни князя Владимира, его роли в крещении Руси и объединении русских земель. Главную роль князя Владимира исполнил певец Shaman, образ его наставника Федора воплотил народный артист РФ Николай Расторгуев, Рогнеду, жену Владимира, сыграла певица Соя. Также в шоу задействованы ведущие солисты оперной сцены и профессиональные фольклорные ансамбли.
Юбилейный VK Fest в Москве
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Проходящий в этом году VK Fest — юбилейный, десятый. Его уже принимали в Челябинске, Казани, Сириусе (Сочи) и Санкт-Петербурге.

Девушка фотографируется на фестивале VK Fest 2025 в Москве

Проходящий в этом году VK Fest — юбилейный, десятый. Его уже принимали в Челябинске, Казани, Сириусе (Сочи) и Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На Синей сцене 19 июля выступают Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Anna Asti, Элджей, Iowa, "Комната культуры", "Хлеб", "Три дня дождя", nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На фото: солистка группы Ay Yola на VK Fest 2025 в Москве.

Солистка группы Ay Yola выступает на фестивале VK Fest 2025 в Москве

На Синей сцене 19 июля выступают Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Anna Asti, Элджей, Iowa, "Комната культуры", "Хлеб", "Три дня дождя", nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На фото: солистка группы Ay Yola на VK Fest 2025 в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На Белую сцену выходят Хаски, Минаева, Jakone, КУОК, A.V.G, ICEGERGERT и другие.

Зрители на фестивале VK Fest 2025 в Москве

На Белую сцену выходят Хаски, Минаева, Jakone, КУОК, A.V.G, ICEGERGERT и другие.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Шоу Синей дорожки впервые стало доступно для всех гостей фестиваля. Среди его ведущих — Ксения Собчак и Прохор Шаляпин, а также Александр Рогов, Алексей Сухарев, Алексей Жидковский и Олег Пилягин. Звезды показали образы, созданные специально к десятилетию VK Fest.

Телеведущая Ксения Собчак и певец Прохор Шаляпин на фестивале VK Fest 2025 в Москве

Шоу Синей дорожки впервые стало доступно для всех гостей фестиваля. Среди его ведущих — Ксения Собчак и Прохор Шаляпин, а также Александр Рогов, Алексей Сухарев, Алексей Жидковский и Олег Пилягин. Звезды показали образы, созданные специально к десятилетию VK Fest.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Программа фестиваля рассчитана на все возрасты, и многие зрители пришли в "Лужники" семьями. Непогода не стала помехой — гостям предлагали бесплатные дождевики.

Зрители на фестивале VK Fest 2025 в Москве

Программа фестиваля рассчитана на все возрасты, и многие зрители пришли в "Лужники" семьями. Непогода не стала помехой — гостям предлагали бесплатные дождевики.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Программа фестиваля включает не только концерты и музыкальные шоу. Для посетителей подготовили мастер-классы, спортивные турниры, танцевальные батлы, встречи с блогерами и конкурсы.

Зрители на фестивале VK Fest 2025 в Москве

Программа фестиваля включает не только концерты и музыкальные шоу. Для посетителей подготовили мастер-классы, спортивные турниры, танцевальные батлы, встречи с блогерами и конкурсы.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтилист Александр Рогов и певица Полина Гагарина на фестивале VK Fest 2025 в Москве.
Стилист Александр Рогов и певица Полина Гагарина на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Стилист Александр Рогов и певица Полина Гагарина на фестивале VK Fest 2025 в Москве.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Фестивалем в Москве VK Fest 2025 завершает свой тур по России.

Артисты группы Ay Yola выступают на фестивале VK Fest 2025 в Москве

Фестивалем в Москве VK Fest 2025 завершает свой тур по России.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Проходящий в этом году VK Fest — юбилейный, десятый. Его уже принимали в Челябинске, Казани, Сириусе (Сочи) и Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 8

На Синей сцене 19 июля выступают Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Anna Asti, Элджей, Iowa, "Комната культуры", "Хлеб", "Три дня дождя", nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На фото: солистка группы Ay Yola на VK Fest 2025 в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 8

На Белую сцену выходят Хаски, Минаева, Jakone, КУОК, A.V.G, ICEGERGERT и другие.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
3 из 8

Шоу Синей дорожки впервые стало доступно для всех гостей фестиваля. Среди его ведущих — Ксения Собчак и Прохор Шаляпин, а также Александр Рогов, Алексей Сухарев, Алексей Жидковский и Олег Пилягин. Звезды показали образы, созданные специально к десятилетию VK Fest.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
4 из 8

Программа фестиваля рассчитана на все возрасты, и многие зрители пришли в "Лужники" семьями. Непогода не стала помехой — гостям предлагали бесплатные дождевики.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 8

Программа фестиваля включает не только концерты и музыкальные шоу. Для посетителей подготовили мастер-классы, спортивные турниры, танцевальные батлы, встречи с блогерами и конкурсы.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
6 из 8
Стилист Александр Рогов и певица Полина Гагарина на фестивале VK Fest 2025 в Москве.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
7 из 8

Фестивалем в Москве VK Fest 2025 завершает свой тур по России.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 8
Матвиенко работал над созданием этно-оперы "Князь Владимир" на протяжении 12 лет, продюсеру пришлось изучить новые сферы искусства - например, основы драматургии. Репетиции шли около двух лет.
В основе этно-оперы "Князь Владимир" лежит "Повесть временных лет", однако для создания необходимой атмосферы и точных деталей Матвиенко обращался к большому количеству других произведений, в том числе к скандинавской литературе.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Shaman оценил шансы на победу в "Интервидении"
19 мая, 23:53
 
КультураРоссияИгорь МатвиенкоКнязь ВладимирSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала