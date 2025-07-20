https://ria.ru/20250720/elektrosnabzhenie-2030315137.html
В одном из районов КБР восстановили нарушенное ветром электроснабжение
В одном из районов КБР восстановили нарушенное ветром электроснабжение - РИА Новости, 20.07.2025
В одном из районов КБР восстановили нарушенное ветром электроснабжение
Специалисты восстановили нарушенное сильным ветром электроснабжение пяти населенных пунктов в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщила администрация... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T22:56:00+03:00
2025-07-20T22:56:00+03:00
2025-07-20T22:56:00+03:00
происшествия
чегемский район
прохладненский район
чегем
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Специалисты восстановили нарушенное сильным ветром электроснабжение пяти населенных пунктов в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщила администрация района. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что в воскресенье из-за шквалистого ветра в нескольких населенных пунктах Чегемского и Прохладненского районов локально нарушено электроснабжение. Для ликвидации обрывов выехали аварийные бригады. По информации администрации Чегемского района, под аварийное отключение электричества локально попали пять населенных пунктов муниципалитета: Чегем, Чегем-2, Нартан, Яникой и Каменка. "Аварийно-восстановительные работы завершены. Электроснабжение всех населенных пунктов осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250717/avariya-2029631864.html
чегемский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чегемский район, прохладненский район, чегем, казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Чегемский район, Прохладненский район, Чегем, Казбек Коков, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В одном из районов КБР восстановили нарушенное ветром электроснабжение
В Чегемском районе КБР восстановили нарушенное ветром электроснабжение