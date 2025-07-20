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Ефимов: за полгода москвичи купили у города 90 участков под ИЖС - РИА Новости, 20.07.2025
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14:12 20.07.2025 (обновлено: 15:35 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/efimov-2030086384.html
Ефимов: за полгода москвичи купили у города 90 участков под ИЖС
Ефимов: за полгода москвичи купили у города 90 участков под ИЖС - РИА Новости, 20.07.2025
Ефимов: за полгода москвичи купили у города 90 участков под ИЖС
Жители Москвы в первой половине 2025 года приобрели у города более 90 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:12:00+03:00
2025-07-20T15:35:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Жители Москвы в первой половине 2025 года приобрели у города более 90 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За шесть месяцев 2025 года горожане купили более 90 участков общей площадью свыше 9,3 гектара", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как сообщил замглавы города, приобретенные земли находятся в девяти административных округах. Около 40 таких участков были куплены в Троицком округе, 18 участков – на юго-западе, 14 – в Новомосковском округе, говорится в сообщении столичного градкомплекса. Еще по пять объектов были куплены на востоке и северо-востоке, четыре – на северо-западе, три – на западе.Граждане, которые взяли участок в Москве для ИЖС и построили там дом, могут купить эту землю у города. Причем по льготной ставке, то есть не за полную кадастровую стоимость, а за 40% от нее. Если на выбранный участок больше никто не претендует, то покупатель и город заключают прямой договор. Если претенденты есть, то нужно проводить аукцион.
https://ria.ru/20250717/efimov-2029681619.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: за полгода москвичи купили у города 90 участков под ИЖС

Ефимов: за полгода москвичи купили у города участки под ИЖС на 9,3 гектаров

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Жители Москвы в первой половине 2025 года приобрели у города более 90 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За шесть месяцев 2025 года горожане купили более 90 участков общей площадью свыше 9,3 гектара", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Ефимов: москвичи выкупили почти 60 участков под ИЖС на льготных условиях
17 июля, 14:19
Как сообщил замглавы города, приобретенные земли находятся в девяти административных округах. Около 40 таких участков были куплены в Троицком округе, 18 участков – на юго-западе, 14 – в Новомосковском округе, говорится в сообщении столичного градкомплекса. Еще по пять объектов были куплены на востоке и северо-востоке, четыре – на северо-западе, три – на западе.
Граждане, которые взяли участок в Москве для ИЖС и построили там дом, могут купить эту землю у города. Причем по льготной ставке, то есть не за полную кадастровую стоимость, а за 40% от нее. Если на выбранный участок больше никто не претендует, то покупатель и город заключают прямой договор. Если претенденты есть, то нужно проводить аукцион.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Ефимов: за услугами в сфере строительства обратились свыше 30 тысяч раз
18 июля, 15:08
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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