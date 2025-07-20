https://ria.ru/20250720/efimov-2030085787.html

Ефимов: в первом полугодии в Москве построили 30 ЖК по реновации

Ефимов: в первом полугодии в Москве построили 30 ЖК по реновации - РИА Новости, 20.07.2025

Ефимов: в первом полугодии в Москве построили 30 ЖК по реновации

В первой половине 2025 года в Москве по программе реновации построили 30 домов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 20.07.2025

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В первой половине 2025 года в Москве по программе реновации построили 30 домов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За первые полгода 2025-го в городе возвели 30 новостроек по программе реновации. Общая площадь квартир в них составляет около 550 тысяч квадратных метров. Новые жилые комплексы расположены в девяти округах столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточнил замглавы города, по пять новостроек возвели на востоке, северо-востоке и юго-востоке Москвы, по три дома – на севере, юге и юго-западе.В сообщении градкомплекса отмечается, что больше всего жилых комплексов построили в Косино-Ухтомском районе – три объекта на 250 квартир. В Южном Бутове, Царицыне и Люблине – по два ЖК.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жителей Хорошево-Мневников переселили в новое жилье в рамках реновации.

https://ria.ru/20250718/efimov-2029913352.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы