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Ефимов: в первом полугодии в Москве построили 30 ЖК по реновации - РИА Новости, 20.07.2025
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12:12 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/efimov-2030085787.html
Ефимов: в первом полугодии в Москве построили 30 ЖК по реновации
Ефимов: в первом полугодии в Москве построили 30 ЖК по реновации - РИА Новости, 20.07.2025
Ефимов: в первом полугодии в Москве построили 30 ЖК по реновации
В первой половине 2025 года в Москве по программе реновации построили 30 домов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 20.07.2025
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В первой половине 2025 года в Москве по программе реновации построили 30 домов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За первые полгода 2025-го в городе возвели 30 новостроек по программе реновации. Общая площадь квартир в них составляет около 550 тысяч квадратных метров. Новые жилые комплексы расположены в девяти округах столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточнил замглавы города, по пять новостроек возвели на востоке, северо-востоке и юго-востоке Москвы, по три дома – на севере, юге и юго-западе.В сообщении градкомплекса отмечается, что больше всего жилых комплексов построили в Косино-Ухтомском районе – три объекта на 250 квартир. В Южном Бутове, Царицыне и Люблине – по два ЖК.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жителей Хорошево-Мневников переселили в новое жилье в рамках реновации.
https://ria.ru/20250718/efimov-2029913352.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в первом полугодии в Москве построили 30 ЖК по реновации

Ефимов: с начала года в Москве появились 30 новостроек по реновации

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В первой половине 2025 года в Москве по программе реновации построили 30 домов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За первые полгода 2025-го в городе возвели 30 новостроек по программе реновации. Общая площадь квартир в них составляет около 550 тысяч квадратных метров. Новые жилые комплексы расположены в девяти округах столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Как уточнил замглавы города, по пять новостроек возвели на востоке, северо-востоке и юго-востоке Москвы, по три дома – на севере, юге и юго-западе.
В сообщении градкомплекса отмечается, что больше всего жилых комплексов построили в Косино-Ухтомском районе – три объекта на 250 квартир. В Южном Бутове, Царицыне и Люблине – по два ЖК.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жителей Хорошево-Мневников переселили в новое жилье в рамках реновации.
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