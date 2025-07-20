https://ria.ru/20250720/dnr-2030272095.html

В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА

В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025

В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА

За прошедшую неделю в ДНР сорвали 874 террористические атаки украинских БПЛА по мирному населению, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:20:00+03:00

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2025-07-20T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

россия

макеевка

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. За прошедшую неделю в ДНР сорвали 874 террористические атаки украинских БПЛА по мирному населению, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 874 террористические атаки со стороны противника. Из них над Донецком и Макеевкой ликвидировано 486 беспилотников, над Горловкой — 388", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, системой РЭБ в Горловке было пресечено несколько атак роев беспилотных аппаратов. В Макеевке ВСУ ударом беспилотника самолетного типа планировали ударить по водораспределительному узлу. Взрывотехники регионального управления ФСБ России изъяли и уничтожили на местах падения подавленных БПЛА взрывоопасные предметы и составные части дронов.

https://ria.ru/20250720/dnepr-2030255860.html

донецкая народная республика

россия

макеевка

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происшествия, донецкая народная республика, россия, макеевка, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)