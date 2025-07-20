Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/dnr-2030272095.html
В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА
За прошедшую неделю в ДНР сорвали 874 террористические атаки украинских БПЛА по мирному населению, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:20:00+03:00
2025-07-20T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
россия
макеевка
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. За прошедшую неделю в ДНР сорвали 874 террористические атаки украинских БПЛА по мирному населению, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 874 террористические атаки со стороны противника. Из них над Донецком и Макеевкой ликвидировано 486 беспилотников, над Горловкой — 388", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, системой РЭБ в Горловке было пресечено несколько атак роев беспилотных аппаратов. В Макеевке ВСУ ударом беспилотника самолетного типа планировали ударить по водораспределительному узлу. Взрывотехники регионального управления ФСБ России изъяли и уничтожили на местах падения подавленных БПЛА взрывоопасные предметы и составные части дронов.
https://ria.ru/20250720/dnepr-2030255860.html
донецкая народная республика
россия
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, россия, макеевка, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА

УФСБ: за неделю в ДНР предотвратили 874 террористические атаки украинских БПЛА

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. За прошедшую неделю в ДНР сорвали 874 террористические атаки украинских БПЛА по мирному населению, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 874 террористические атаки со стороны противника. Из них над Донецком и Макеевкой ликвидировано 486 беспилотников, над Горловкой — 388", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, системой РЭБ в Горловке было пресечено несколько атак роев беспилотных аппаратов. В Макеевке ВСУ ударом беспилотника самолетного типа планировали ударить по водораспределительному узлу.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России изъяли и уничтожили на местах падения подавленных БПЛА взрывоопасные предметы и составные части дронов.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Вчера, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияМакеевкаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала