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В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА
За прошедшую неделю в ДНР сорвали 874 террористические атаки украинских БПЛА по мирному населению, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:20:00+03:00
2025-07-20T15:20:00+03:00
2025-07-20T15:20:00+03:00
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. За прошедшую неделю в ДНР сорвали 874 террористические атаки украинских БПЛА по мирному населению, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 874 террористические атаки со стороны противника. Из них над Донецком и Макеевкой ликвидировано 486 беспилотников, над Горловкой — 388", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, системой РЭБ в Горловке было пресечено несколько атак роев беспилотных аппаратов. В Макеевке ВСУ ударом беспилотника самолетного типа планировали ударить по водораспределительному узлу. Взрывотехники регионального управления ФСБ России изъяли и уничтожили на местах падения подавленных БПЛА взрывоопасные предметы и составные части дронов.
https://ria.ru/20250720/dnepr-2030255860.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, макеевка, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР за неделю сорвали 874 атаки украинских БПЛА
УФСБ: за неделю в ДНР предотвратили 874 террористические атаки украинских БПЛА