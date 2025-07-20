Дочки вне брака и судимость за сутенерство: темное прошлое Павла Деревянко
© Фото : Ирина ИстоминаПавел Деревянко на съемках фильма "Даркнет"
© Фото : Ирина Истомина
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. На счету Павла Деревянко более 150 ролей в кино и заслуженная любовь зрителей. Актер легко вживается как в роли отрицательных, так и положительных героев, вызывая у публики восхищение.
Но его жизненный путь складывался очень непросто. Через что ему пришлось чпройти, чтобы попасть в обойму признанных актеров?
Мышцы как у Шварценеггера
Павел Деревянко родился 2 июля 1976 года в Таганроге, где прошли его детство и юность. Его родители трудились на заводе. В школе будущий актер учился плохо, даже оставался на второй год.
Ему абсолютно не давались точные науки, а вот в спорте Павел был более успешен, занимаясь единоборствами, а в 13 лет даже занял 2-е место по Таганрогу.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Павел Деревянко перед началом церемонии закрытия XXV Российского кинофестиваля "Кинотавр"
Актер Павел Деревянко перед началом церемонии закрытия XXV Российского кинофестиваля "Кинотавр"
Хотел стать бодибилдером — бросив школу, занимался в спортзале с тяжестями, рассказывал, что употреблял протеин, чтобы нарастить мышцы.
"Я целый год только качался. Хотел стать "качком". Занимался по системе, восхищался Арнольдом Шварценеггером", — позже пояснял актер.
Танцевал мужской стриптиз
Решение стать артистом Павел принял в 15 лет, когда пошёл заниматься в театральную студию, а затем учился в театральном училище при Таганрогском театре им. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПавел Деревянко в роли Бруно и Юлия Хлынина в роли Стеллы в сцене из спектакля по пьесе Фернана Кроммелинка в постановке Нины Чусовой "Великолепный рогоносец" в Театре имени Моссовета
Павел Деревянко в роли Бруно и Юлия Хлынина в роли Стеллы в сцене из спектакля по пьесе Фернана Кроммелинка в постановке Нины Чусовой "Великолепный рогоносец" в Театре имени Моссовета
Правда, до этого пришлось попробовать себя в других специальностях: отучился 3 месяца в кулинарном техникуме, поступал в медучилище, учился даже на женского парикмахера.
Во время учёбы в театральном училище Павлу приходилось танцевать стриптиз в одном из увеселительных заведений родного города.
Как сам он рассказывал: "Это был первый мужской стриптиз... Можете себе представить: 93-94 год, провинция. Сидят такие быдлы, смотрят стриптиз".
Не с первого раза
Со второго раза Деревянко попал в ГИТИС, где уже на первом курсе с ним случилась весьма неприятная история. Актер попался на торговле марихуаной, по результатам разбирательства суд вынес мягкий приговор, назначив ему год лишения условно с соответствующим испытательным сроком.
Премьера фильма "Анна"
Как позже выяснилось, это был не единственный криминальный опыт актера, в багаже был еще условный срок за сутенерство.
"Да, была условка. Нет ее уже. Всё нормально сейчас. За что? За сутенерство", — говорил Деревянко.
К счастью, Павел взялся за ум и благодаря своему таланту стал одним из самых востребованных артистов российского кинематографа.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Павел Деревянко во время фотосессии на берегу Балтийского моря в рамках фестиваля короткометражного кино "Короче"
Актер Павел Деревянко во время фотосессии на берегу Балтийского моря в рамках фестиваля короткометражного кино "Короче"
В начале 2021 года Никита Михалков назвал актера в числе самых высокооплачиваемых артистов России, чей гонорар за один съёмочный день составляет огромную сумму в 300-400 тысяч рублей.
Свободный брак
Актер всегда пользовался большим успехом у женщин, но идти оформлять отношения в ЗАГС не спешил. Дольше всего рядом с Павлом оставалась Дарья Мясищева, которая стала матерью его двух дочерей.
Их союз нельзя было назвать обычным: они часто жили порознь и никак не ограничивали свободу друг друга.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Павел Деревянко и Кристина Асмус на премьере сериала "Сансара" режиссера Марии Агранович в кинотеатре "Художественный" в Москве
Актеры Павел Деревянко и Кристина Асмус на премьере сериала "Сансара" режиссера Марии Агранович в кинотеатре "Художественный" в Москве
Даже когда актёра замечали в компании других женщин, пара воспринимала это спокойно и старалась не делать из этого трагедии.
Однако во время пандемии длительное нахождение в одном пространстве обнаружило, что они не способны находиться вместе так долго. Павел и Дарья приняли окончательное решение о расставании.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьера фильма "Прабабушка легкого поведения. Начало" в рамках 43-го ММКФ
Премьера фильма "Прабабушка легкого поведения. Начало" в рамках 43-го ММКФ
Сделал предложение на стадионе
И все же старый холостяк, похоже, решил наконец остепениться. Весной 2025 года Павел Деревянко предложил Зое Фуць выйти за него замуж. И произнёс его не где-нибудь, а прямо на стадионе "ВТБ-Арена", на глазах у тысяч зрителей.
Во время матча любимого клуба Павла московского "Динамо" актер встал на одно колено и без колебаний протянул возлюбленной кольцо. Зоя ответила согласилась на предложение актера. Свадьбу запланировали на 08.08.2025 года.
Помимо наметившихся серьезных изменений в личной жизни, Павел продолжает активно сниматься, причём подавляющее большинство его ролей — главные.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАктер Павел Деревянко во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом
Актер Павел Деревянко во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом
Только в 2025 году на экраны выходит целых 13 проектов с его участием, и во всех, кроме одного, он появится в образе главного героя.