https://ria.ru/20250720/derevyanko-2029967753.html

Дочки вне брака и судимость за сутенерство: темное прошлое Павла Деревянко

Дочки вне брака и судимость за сутенерство: темное прошлое Павла Деревянко - РИА Новости, 20.07.2025

Дочки вне брака и судимость за сутенерство: темное прошлое Павла Деревянко

На счету Павла Деревянко более 150 ролей в кино и заслуженная любовь зрителей. Актер легко вживается как в роли отрицательных, так и положительных героев,... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T08:53:00+03:00

2025-07-20T08:53:00+03:00

2025-07-20T08:53:00+03:00

таганрог

павел деревянко

арнольд шварценеггер

никита михалков

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. На счету Павла Деревянко более 150 ролей в кино и заслуженная любовь зрителей. Актер легко вживается как в роли отрицательных, так и положительных героев, вызывая у публики восхищение.Но его жизненный путь складывался очень непросто. Через что ему пришлось чпройти, чтобы попасть в обойму признанных актеров?Мышцы как у ШварценеггераПавел Деревянко родился 2 июля 1976 года в Таганроге, где прошли его детство и юность. Его родители трудились на заводе. В школе будущий актер учился плохо, даже оставался на второй год.Ему абсолютно не давались точные науки, а вот в спорте Павел был более успешен, занимаясь единоборствами, а в 13 лет даже занял 2-е место по Таганрогу.Хотел стать бодибилдером — бросив школу, занимался в спортзале с тяжестями, рассказывал, что употреблял протеин, чтобы нарастить мышцы."Я целый год только качался. Хотел стать "качком". Занимался по системе, восхищался Арнольдом Шварценеггером", — позже пояснял актер.Танцевал мужской стриптизРешение стать артистом Павел принял в 15 лет, когда пошёл заниматься в театральную студию, а затем учился в театральном училище при Таганрогском театре им. Чехова.Правда, до этого пришлось попробовать себя в других специальностях: отучился 3 месяца в кулинарном техникуме, поступал в медучилище, учился даже на женского парикмахера.Во время учёбы в театральном училище Павлу приходилось танцевать стриптиз в одном из увеселительных заведений родного города.Как сам он рассказывал: "Это был первый мужской стриптиз... Можете себе представить: 93-94 год, провинция. Сидят такие быдлы, смотрят стриптиз".Не с первого разаСо второго раза Деревянко попал в ГИТИС, где уже на первом курсе с ним случилась весьма неприятная история. Актер попался на торговле марихуаной, по результатам разбирательства суд вынес мягкий приговор, назначив ему год лишения условно с соответствующим испытательным сроком.Как позже выяснилось, это был не единственный криминальный опыт актера, в багаже был еще условный срок за сутенерство."Да, была условка. Нет ее уже. Всё нормально сейчас. За что? За сутенерство", — говорил Деревянко.К счастью, Павел взялся за ум и благодаря своему таланту стал одним из самых востребованных артистов российского кинематографа.В начале 2021 года Никита Михалков назвал актера в числе самых высокооплачиваемых артистов России, чей гонорар за один съёмочный день составляет огромную сумму в 300-400 тысяч рублей.Свободный бракАктер всегда пользовался большим успехом у женщин, но идти оформлять отношения в ЗАГС не спешил. Дольше всего рядом с Павлом оставалась Дарья Мясищева, которая стала матерью его двух дочерей.Их союз нельзя было назвать обычным: они часто жили порознь и никак не ограничивали свободу друг друга.Даже когда актёра замечали в компании других женщин, пара воспринимала это спокойно и старалась не делать из этого трагедии.Однако во время пандемии длительное нахождение в одном пространстве обнаружило, что они не способны находиться вместе так долго. Павел и Дарья приняли окончательное решение о расставании.Сделал предложение на стадионеИ все же старый холостяк, похоже, решил наконец остепениться. Весной 2025 года Павел Деревянко предложил Зое Фуць выйти за него замуж. И произнёс его не где-нибудь, а прямо на стадионе "ВТБ-Арена", на глазах у тысяч зрителей.Во время матча любимого клуба Павла московского "Динамо" актер встал на одно колено и без колебаний протянул возлюбленной кольцо. Зоя ответила согласилась на предложение актера. Свадьбу запланировали на 08.08.2025 года.Помимо наметившихся серьезных изменений в личной жизни, Павел продолжает активно сниматься, причём подавляющее большинство его ролей — главные.Только в 2025 году на экраны выходит целых 13 проектов с его участием, и во всех, кроме одного, он появится в образе главного героя.

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таганрог, павел деревянко, арнольд шварценеггер, никита михалков, россия