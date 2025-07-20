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Россиян с депозитами предупредили о возможном подорожании ЖКУ
Россиян с депозитами предупредили о возможном подорожании ЖКУ - РИА Новости, 20.07.2025
Россиян с депозитами предупредили о возможном подорожании ЖКУ
Владельцы депозитов должны понимать, что доход от них может превысить порог дохода, при котором оформляют субсидию на оплату ЖКУ, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T03:18:00+03:00
2025-07-20T03:18:00+03:00
2025-07-20T03:18:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Владельцы депозитов должны понимать, что доход от них может превысить порог дохода, при котором оформляют субсидию на оплату ЖКУ, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.По ее словам, для предоставления субсидии на оплату ЖКУ существует установленный лимит – в среднем 22% от совокупного дохода гражданина или домохозяйства. В регионах это значение варьируется, однако всегда учитывается весь доход – и зарплата, и другие поступления, включая проценты по вкладам."Это надо учитывать при подаче документов на получение субсидии. И если вы её получали, но в какой-то момент перестали - есть вероятность, что превышен лимит. Тогда субсидию просто отменяют", — заключила Ермилова.
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, жкх, депозиты
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, ЖКХ, Депозиты
Россиян с депозитами предупредили о возможном подорожании ЖКУ
Доцент Ермилова: владельцы депозитов могут лишиться субсидии на оплату ЖКУ