https://ria.ru/20250720/depozity-2030215493.html

Россиян с депозитами предупредили о возможном подорожании ЖКУ

Россиян с депозитами предупредили о возможном подорожании ЖКУ - РИА Новости, 20.07.2025

Россиян с депозитами предупредили о возможном подорожании ЖКУ

Владельцы депозитов должны понимать, что доход от них может превысить порог дохода, при котором оформляют субсидию на оплату ЖКУ, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T03:18:00+03:00

2025-07-20T03:18:00+03:00

2025-07-20T03:18:00+03:00

экономика

рэу имени г. в. плеханова

жкх

депозиты

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Владельцы депозитов должны понимать, что доход от них может превысить порог дохода, при котором оформляют субсидию на оплату ЖКУ, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.По ее словам, для предоставления субсидии на оплату ЖКУ существует установленный лимит – в среднем 22% от совокупного дохода гражданина или домохозяйства. В регионах это значение варьируется, однако всегда учитывается весь доход – и зарплата, и другие поступления, включая проценты по вкладам."Это надо учитывать при подаче документов на получение субсидии. И если вы её получали, но в какой-то момент перестали - есть вероятность, что превышен лимит. Тогда субсидию просто отменяют", — заключила Ермилова.

https://ria.ru/20250719/skidka-2030087473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рэу имени г. в. плеханова, жкх, депозиты