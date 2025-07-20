В Болгарии изъяли рекордную партию кокаина
БТА: 205,94 кг кокаина изъяли в Болгарии при досмотре дипломатической машины
© AP PhotoАвтомобили полиции и пожарных в Болгарии
© AP Photo
Автомобили полиции и пожарных в Болгарии
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Болгарии изъяли рекордную для страны партию кокаина в 205,94 килограмма на пограничном переходе Капитан-Андреево при досмотре дипломатического автомобиля, въезжавшего на болгарскую территорию из Турции, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
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"Рекордные 205,94 кокаина были изъяты на погранпереходе Капитан-Андреево из автомобиля, в котором ехал дипломат из Республики Конго (аккредитованный - ред.) в Брюсселе... Как сообщил прокурор округа Хасково Иван Стоянов, кокаин был обнаружен во время досмотра дипломатического автомобиля, въезжавшего в Болгарию из Турции 18 июля", - передает агентство в воскресенье.
Как отмечается, наркотики были упакованы в пять чемоданов. По данным агентства, власти, помимо дипломата, задержали женщину с бельгийским гражданством и болгарина, который был за рулем автомобиля. Им предъявили обвинения. По оценке суда, стоимость изъятой партии наркотиков составляет 37,69 болгарских левов (около 22,4 миллиона долларов США).
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