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В Болгарии изъяли рекордную партию кокаина - РИА Новости, 20.07.2025
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20:43 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/bolgarija-2030306206.html
В Болгарии изъяли рекордную партию кокаина
В Болгарии изъяли рекордную партию кокаина - РИА Новости, 20.07.2025
В Болгарии изъяли рекордную партию кокаина
Власти Болгарии изъяли рекордную для страны партию кокаина в 205,94 килограмма на пограничном переходе Капитан-Андреево при досмотре дипломатического... РИА Новости, 20.07.2025
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2025-07-20T20:43:00+03:00
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болгария
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Болгарии изъяли рекордную для страны партию кокаина в 205,94 килограмма на пограничном переходе Капитан-Андреево при досмотре дипломатического автомобиля, въезжавшего на болгарскую территорию из Турции, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). "Рекордные 205,94 кокаина были изъяты на погранпереходе Капитан-Андреево из автомобиля, в котором ехал дипломат из Республики Конго (аккредитованный - ред.) в Брюсселе... Как сообщил прокурор округа Хасково Иван Стоянов, кокаин был обнаружен во время досмотра дипломатического автомобиля, въезжавшего в Болгарию из Турции 18 июля", - передает агентство в воскресенье. Как отмечается, наркотики были упакованы в пять чемоданов. По данным агентства, власти, помимо дипломата, задержали женщину с бельгийским гражданством и болгарина, который был за рулем автомобиля. Им предъявили обвинения. По оценке суда, стоимость изъятой партии наркотиков составляет 37,69 болгарских левов (около 22,4 миллиона долларов США).
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в мире, болгария, турция, республика конго
В мире, Болгария, Турция, Республика Конго
В Болгарии изъяли рекордную партию кокаина

БТА: 205,94 кг кокаина изъяли в Болгарии при досмотре дипломатической машины

© AP PhotoАвтомобили полиции и пожарных в Болгарии
Автомобили полиции и пожарных в Болгарии - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo
Автомобили полиции и пожарных в Болгарии
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Болгарии изъяли рекордную для страны партию кокаина в 205,94 килограмма на пограничном переходе Капитан-Андреево при досмотре дипломатического автомобиля, въезжавшего на болгарскую территорию из Турции, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
«
"Рекордные 205,94 кокаина были изъяты на погранпереходе Капитан-Андреево из автомобиля, в котором ехал дипломат из Республики Конго (аккредитованный - ред.) в Брюсселе... Как сообщил прокурор округа Хасково Иван Стоянов, кокаин был обнаружен во время досмотра дипломатического автомобиля, въезжавшего в Болгарию из Турции 18 июля", - передает агентство в воскресенье.
Как отмечается, наркотики были упакованы в пять чемоданов. По данным агентства, власти, помимо дипломата, задержали женщину с бельгийским гражданством и болгарина, который был за рулем автомобиля. Им предъявили обвинения. По оценке суда, стоимость изъятой партии наркотиков составляет 37,69 болгарских левов (около 22,4 миллиона долларов США).
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В миреБолгарияТурцияРеспублика Конго
 
 
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