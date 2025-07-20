https://ria.ru/20250720/bolgarija-2030306206.html

В Болгарии изъяли рекордную партию кокаина

В Болгарии изъяли рекордную партию кокаина - РИА Новости, 20.07.2025

В Болгарии изъяли рекордную партию кокаина

Власти Болгарии изъяли рекордную для страны партию кокаина в 205,94 килограмма на пограничном переходе Капитан-Андреево при досмотре дипломатического... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:43:00+03:00

2025-07-20T20:43:00+03:00

2025-07-20T20:43:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Болгарии изъяли рекордную для страны партию кокаина в 205,94 килограмма на пограничном переходе Капитан-Андреево при досмотре дипломатического автомобиля, въезжавшего на болгарскую территорию из Турции, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). "Рекордные 205,94 кокаина были изъяты на погранпереходе Капитан-Андреево из автомобиля, в котором ехал дипломат из Республики Конго (аккредитованный - ред.) в Брюсселе... Как сообщил прокурор округа Хасково Иван Стоянов, кокаин был обнаружен во время досмотра дипломатического автомобиля, въезжавшего в Болгарию из Турции 18 июля", - передает агентство в воскресенье. Как отмечается, наркотики были упакованы в пять чемоданов. По данным агентства, власти, помимо дипломата, задержали женщину с бельгийским гражданством и болгарина, который был за рулем автомобиля. Им предъявили обвинения. По оценке суда, стоимость изъятой партии наркотиков составляет 37,69 болгарских левов (около 22,4 миллиона долларов США).

https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, болгария, турция, республика конго