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"Злоупотребляют этим". Во Франции высказались об украинских беженцах

"Злоупотребляют этим". Во Франции высказались об украинских беженцах - РИА Новости, 20.07.2025

"Злоупотребляют этим". Во Франции высказались об украинских беженцах

Читатели французского издания Le Figaro резко высказались об украинских беженцах в Польше. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T11:34:00+03:00

2025-07-20T11:34:00+03:00

2025-07-20T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.Читатели французского издания Le Figaro резко высказались об украинских беженцах в Польше."Многие украинцы ведут себя в Польше неподобающим образом, не говоря уже о правонарушениях. Правительство страны предоставило им слишком много привилегий, и многие этим злоупотребляют, как говорят мои польские друзья", — написал один из комментаторов."Чересчур много украинцев. По прошествии трех лет это начинает давить на общество и дорого обходится экономикам этих государств", — отметил другой."Не удивительно, что они (Украина. — Прим. ред.) проигрывают…", — поделился мнением еще один пользователь."Украинско-польский конфликт имеет очень давнюю историю, и обе страны не предпринимают необходимых мер для его урегулирования", — заключили читатели.В четверг пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка сообщил, что украинских беженцев в Польше с 1 ноября хотят лишить права на бесплатное проживание в так называемых центрах коллективного размещения. Он отметил, что формы помощи украинским беженцам меняются в соответствии с потребностями, и почеркнул, что сейчас тот момент, когда этот вид поддержки может быть прекращен.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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польша, в мире, франция, украина