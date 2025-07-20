https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030308047.html
ПВО Минобороны сбила еще два летевших на Москву беспилотника
ПВО Минобороны сбила еще два летевших на Москву беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО Минобороны сбила еще два летевших на Москву беспилотника
ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:55:00+03:00
2025-07-20T20:55:00+03:00
2025-07-20T20:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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сергей собянин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО Минобороны сбила еще два летевших на Москву беспилотника
Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО еще 2 летевших на Москву беспилотников