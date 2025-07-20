https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030308047.html

ПВО Минобороны сбила еще два летевших на Москву беспилотника

ПВО Минобороны сбила еще два летевших на Москву беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025

ПВО Минобороны сбила еще два летевших на Москву беспилотника

ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:55:00+03:00

2025-07-20T20:55:00+03:00

2025-07-20T20:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, москва, сергей собянин