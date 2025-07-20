https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030269068.html
В Смоленской области сбили и подавили 13 беспилотников
В Смоленской области сбили и подавили 13 беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
В Смоленской области сбили и подавили 13 беспилотников
Силами ПВО и средствами РЭБ сбиты и подавлены 13 беспилотников на территории Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:52:00+03:00
2025-07-20T14:52:00+03:00
2025-07-20T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Силами ПВО и средствами РЭБ сбиты и подавлены 13 беспилотников на территории Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Василий Анохин."На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 13 украинских беспилотников", - написал он в своем Telegram-канале.Предварительно, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область
В Смоленской области сбили и подавили 13 беспилотников
В Смоленской области сбили и подавили 13 беспилотников, пострадавших нет