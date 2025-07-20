https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030269068.html

В Смоленской области сбили и подавили 13 беспилотников

В Смоленской области сбили и подавили 13 беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025

В Смоленской области сбили и подавили 13 беспилотников

Силами ПВО и средствами РЭБ сбиты и подавлены 13 беспилотников на территории Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T14:52:00+03:00

2025-07-20T14:52:00+03:00

2025-07-20T15:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Силами ПВО и средствами РЭБ сбиты и подавлены 13 беспилотников на территории Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Василий Анохин."На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 13 украинских беспилотников", - написал он в своем Telegram-канале.Предварительно, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

смоленская область