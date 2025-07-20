https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030219177.html
ПВО уничтожила 13 беспилотников, атаковавших Москву
ПВО уничтожила 13 беспилотников, атаковавших Москву - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО уничтожила 13 беспилотников, атаковавших Москву
ПВО уничтожила 13 атаковавших Москву БПЛА, сообщает мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T02:15:00+03:00
2025-07-20T02:15:00+03:00
2025-07-20T02:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила 13 атаковавших Москву БПЛА, сообщает мэр Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожено 13 вражеских БПЛА, атаковавших Москву", - написал он в Telegram-канале.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.
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москва, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин
ПВО уничтожила 13 беспилотников, атаковавших Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, атаковавших Москву