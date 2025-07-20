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Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте - РИА Новости, 20.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:01 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/balitskiy-2030228981.html
Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте
Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте - РИА Новости, 20.07.2025
Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте
Украинские войска несут большие потери на запорожской линии фронта как в живой силе, так и в технике, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T07:01:00+03:00
2025-07-20T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (река)
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска несут большие потери на запорожской линии фронта как в живой силе, так и в технике, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "У противника большие потери как в живой силе, так и в технике. Наша армия действует последовательно, занимая все более выгодные рубежи, выталкивая противника", - сказал Балицкий. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097132.html
запорожская область
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запорожская область, россия, днепр (река), евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (река), Евгений Балицкий
Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте

Балицкий: ВСУ несут большие потери на Запорожской линии фронта

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска несут большие потери на запорожской линии фронта как в живой силе, так и в технике, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"У противника большие потери как в живой силе, так и в технике. Наша армия действует последовательно, занимая все более выгодные рубежи, выталкивая противника", - сказал Балицкий.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
ВСУ не выдержали натиск крылатой пехоты - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепр (река)Евгений Балицкий
 
 
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