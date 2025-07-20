https://ria.ru/20250720/balitskiy-2030228981.html
Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте
Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте - РИА Новости, 20.07.2025
Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте
Украинские войска несут большие потери на запорожской линии фронта как в живой силе, так и в технике, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T07:01:00+03:00
2025-07-20T07:01:00+03:00
2025-07-20T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (река)
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_717ac341aa74377593bf79e1b63f8fca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска несут большие потери на запорожской линии фронта как в живой силе, так и в технике, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "У противника большие потери как в живой силе, так и в технике. Наша армия действует последовательно, занимая все более выгодные рубежи, выталкивая противника", - сказал Балицкий. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097132.html
запорожская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_782f9da5619d0814269fef8c81c1d9d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, днепр (река), евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (река), Евгений Балицкий
Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте
Балицкий: ВСУ несут большие потери на Запорожской линии фронта