https://ria.ru/20250720/balitskiy-2030228981.html

Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте

Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте - РИА Новости, 20.07.2025

Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте

Украинские войска несут большие потери на запорожской линии фронта как в живой силе, так и в технике, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T07:01:00+03:00

2025-07-20T07:01:00+03:00

2025-07-20T07:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (река)

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска несут большие потери на запорожской линии фронта как в живой силе, так и в технике, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "У противника большие потери как в живой силе, так и в технике. Наша армия действует последовательно, занимая все более выгодные рубежи, выталкивая противника", - сказал Балицкий. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097132.html

запорожская область

россия

днепр (река)

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запорожская область, россия, днепр (река), евгений балицкий