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Путин назвал поддержку развития автопрома обязанностью властей - РИА Новости, 20.07.2025
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13:57 20.07.2025 (обновлено: 14:14 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/avtoprom-2030264227.html
Путин назвал поддержку развития автопрома обязанностью властей
Путин назвал поддержку развития автопрома обязанностью властей - РИА Новости, 20.07.2025
Путин назвал поддержку развития автопрома обязанностью властей
Поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:57:00+03:00
2025-07-20T14:14:00+03:00
россия
экономика
самарская область
павел зарубин
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей, сообщил президент РФ Владимир Путин.Путин в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, сказал, что бывают моменты, когда российский автопром нужно поддержать."Мы так и делаем, это наша обязанность", - подчеркнул Путин.
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россия, экономика, самарская область, павел зарубин, владимир путин
Россия, Экономика, Самарская область, Павел Зарубин, Владимир Путин
Путин назвал поддержку развития автопрома обязанностью властей

Путин: поддержка автопрома РФ является обязанностью российских властей

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА"
Производство автомобилей ЛАДА - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Производство автомобилей "ЛАДА". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, сказал, что бывают моменты, когда российский автопром нужно поддержать.
"Мы так и делаем, это наша обязанность", - подчеркнул Путин.
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РоссияЭкономикаСамарская областьПавел ЗарубинВладимир Путин
 
 
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