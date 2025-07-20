https://ria.ru/20250720/avtoprom-2030264227.html

Путин назвал поддержку развития автопрома обязанностью властей

Путин назвал поддержку развития автопрома обязанностью властей - РИА Новости, 20.07.2025

Путин назвал поддержку развития автопрома обязанностью властей

Поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:57:00+03:00

2025-07-20T13:57:00+03:00

2025-07-20T14:14:00+03:00

россия

экономика

самарская область

павел зарубин

владимир путин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей, сообщил президент РФ Владимир Путин.Путин в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, сказал, что бывают моменты, когда российский автопром нужно поддержать."Мы так и делаем, это наша обязанность", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250718/tsena-2029860873.html

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2025

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россия, экономика, самарская область, павел зарубин, владимир путин