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Путин назвал поддержку развития автопрома обязанностью властей
Путин назвал поддержку развития автопрома обязанностью властей - РИА Новости, 20.07.2025
Путин назвал поддержку развития автопрома обязанностью властей
Поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:57:00+03:00
2025-07-20T13:57:00+03:00
2025-07-20T14:14:00+03:00
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экономика
самарская область
павел зарубин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Поддержка российского автопрома является обязанностью российских властей, сообщил президент РФ Владимир Путин.Путин в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, сказал, что бывают моменты, когда российский автопром нужно поддержать."Мы так и делаем, это наша обязанность", - подчеркнул Путин.
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россия, экономика, самарская область, павел зарубин, владимир путин
Россия, Экономика, Самарская область, Павел Зарубин, Владимир Путин
Путин назвал поддержку развития автопрома обязанностью властей
Путин: поддержка автопрома РФ является обязанностью российских властей