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Часть авиарейсов из Москвы в Минск отменены или задерживаются - РИА Новости, 20.07.2025
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21:08 20.07.2025 (обновлено: 21:09 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/aviareysy-2030308990.html
Часть авиарейсов из Москвы в Минск отменены или задерживаются
Часть авиарейсов из Москвы в Минск отменены или задерживаются - РИА Новости, 20.07.2025
Часть авиарейсов из Москвы в Минск отменены или задерживаются
Ряд авиарейсов из России в Белоруссию задерживаются или отменены, сообщается на сайте Национального аэропорта "Минск". РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T21:08:00+03:00
2025-07-20T21:09:00+03:00
минск
калуга
россия
артем кореняко
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
пулково (аэропорт)
москва
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Ряд авиарейсов из России в Белоруссию задерживаются или отменены, сообщается на сайте Национального аэропорта "Минск". Днем в воскресенье официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Калуги. По информации онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте минского аэропорта, задерживается рейс "Аэрофлота" из "Шереметьево" (по прогнозу, прибудет в Минске в 22.40 мск вместо 20.10), "Победы" из "Внуково" (должен был прилететь в 21.25), а рейсы "Аэрофлота" из "Шереметьево" с временем прилета в 13.45 и 21.55 вообще отменены. Также задержан рейс "Победы" из "Пулково", он должен был прилететь в минский аэропорт в 19.50, теперь его ждут в Минске в 22.40. Кроме того, задержан рейс "Северсталь Авиа", из Калуги он прибудет в Минск в 22.45 вместо 14.20. Соответственно, рейс в Калугу из Минска перенесен с 11.10 на 23.30. Также задержаны вылеты "Победы" в "Пулково" и два из рейсов "Аэрофлота" в "Шереметьево", а еще один, более поздний, рейс этой авиакомпании отменен.
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027790400.html
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минск, калуга, россия, артем кореняко, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, пулково (аэропорт), москва
Минск, Калуга, Россия, Артем Кореняко, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Пулково (аэропорт), Москва
Часть авиарейсов из Москвы в Минск отменены или задерживаются

Аэропорт Минска: ряд авиарейсов из России в Белоруссию задерживают или отменили

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Национальный аэропорт "Минск". Архивное фото
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Ряд авиарейсов из России в Белоруссию задерживаются или отменены, сообщается на сайте Национального аэропорта "Минск".
Днем в воскресенье официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Калуги.
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Минтрансе назвали транспортную безопасность абсолютным приоритетом
7 июля, 23:24
По информации онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте минского аэропорта, задерживается рейс "Аэрофлота" из "Шереметьево" (по прогнозу, прибудет в Минске в 22.40 мск вместо 20.10), "Победы" из "Внуково" (должен был прилететь в 21.25), а рейсы "Аэрофлота" из "Шереметьево" с временем прилета в 13.45 и 21.55 вообще отменены.
Также задержан рейс "Победы" из "Пулково", он должен был прилететь в минский аэропорт в 19.50, теперь его ждут в Минске в 22.40. Кроме того, задержан рейс "Северсталь Авиа", из Калуги он прибудет в Минск в 22.45 вместо 14.20.
Соответственно, рейс в Калугу из Минска перенесен с 11.10 на 23.30. Также задержаны вылеты "Победы" в "Пулково" и два из рейсов "Аэрофлота" в "Шереметьево", а еще один, более поздний, рейс этой авиакомпании отменен.
Самолет - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Объединение пассажиров поддержало автокомпенсации за задержки авиарейсов
14 июля, 16:47
 
МинскКалугаРоссияАртем КоренякоШереметьево (аэропорт)АэрофлотПулково (аэропорт)Москва
 
 
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