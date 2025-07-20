https://ria.ru/20250720/aviareysy-2030308990.html
Часть авиарейсов из Москвы в Минск отменены или задерживаются
Часть авиарейсов из Москвы в Минск отменены или задерживаются - РИА Новости, 20.07.2025
Часть авиарейсов из Москвы в Минск отменены или задерживаются
Ряд авиарейсов из России в Белоруссию задерживаются или отменены, сообщается на сайте Национального аэропорта "Минск". РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T21:08:00+03:00
2025-07-20T21:08:00+03:00
2025-07-20T21:09:00+03:00
минск
калуга
россия
артем кореняко
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
пулково (аэропорт)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_664879173e71bafcdbd74fe59402dce4.jpg
МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Ряд авиарейсов из России в Белоруссию задерживаются или отменены, сообщается на сайте Национального аэропорта "Минск". Днем в воскресенье официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Калуги. По информации онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте минского аэропорта, задерживается рейс "Аэрофлота" из "Шереметьево" (по прогнозу, прибудет в Минске в 22.40 мск вместо 20.10), "Победы" из "Внуково" (должен был прилететь в 21.25), а рейсы "Аэрофлота" из "Шереметьево" с временем прилета в 13.45 и 21.55 вообще отменены. Также задержан рейс "Победы" из "Пулково", он должен был прилететь в минский аэропорт в 19.50, теперь его ждут в Минске в 22.40. Кроме того, задержан рейс "Северсталь Авиа", из Калуги он прибудет в Минск в 22.45 вместо 14.20. Соответственно, рейс в Калугу из Минска перенесен с 11.10 на 23.30. Также задержаны вылеты "Победы" в "Пулково" и два из рейсов "Аэрофлота" в "Шереметьево", а еще один, более поздний, рейс этой авиакомпании отменен.
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027790400.html
https://ria.ru/20250714/kompensatsii-2029059965.html
минск
калуга
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777973_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_77afe7d109d501c29d1dea4e4494ea78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, калуга, россия, артем кореняко, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, пулково (аэропорт), москва
Минск, Калуга, Россия, Артем Кореняко, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Пулково (аэропорт), Москва
Часть авиарейсов из Москвы в Минск отменены или задерживаются
Аэропорт Минска: ряд авиарейсов из России в Белоруссию задерживают или отменили