https://ria.ru/20250720/aviareysy-2030308990.html

Часть авиарейсов из Москвы в Минск отменены или задерживаются

Часть авиарейсов из Москвы в Минск отменены или задерживаются - РИА Новости, 20.07.2025

Часть авиарейсов из Москвы в Минск отменены или задерживаются

Ряд авиарейсов из России в Белоруссию задерживаются или отменены, сообщается на сайте Национального аэропорта "Минск". РИА Новости, 20.07.2025

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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Ряд авиарейсов из России в Белоруссию задерживаются или отменены, сообщается на сайте Национального аэропорта "Минск". Днем в воскресенье официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Калуги. По информации онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте минского аэропорта, задерживается рейс "Аэрофлота" из "Шереметьево" (по прогнозу, прибудет в Минске в 22.40 мск вместо 20.10), "Победы" из "Внуково" (должен был прилететь в 21.25), а рейсы "Аэрофлота" из "Шереметьево" с временем прилета в 13.45 и 21.55 вообще отменены. Также задержан рейс "Победы" из "Пулково", он должен был прилететь в минский аэропорт в 19.50, теперь его ждут в Минске в 22.40. Кроме того, задержан рейс "Северсталь Авиа", из Калуги он прибудет в Минск в 22.45 вместо 14.20. Соответственно, рейс в Калугу из Минска перенесен с 11.10 на 23.30. Также задержаны вылеты "Победы" в "Пулково" и два из рейсов "Аэрофлота" в "Шереметьево", а еще один, более поздний, рейс этой авиакомпании отменен.

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027790400.html

https://ria.ru/20250714/kompensatsii-2029059965.html

минск

калуга

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

минск, калуга, россия, артем кореняко, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, пулково (аэропорт), москва