https://ria.ru/20250720/armenija-2030291655.html

В Армении призвали верующих встать на защиту своих святынь

В Армении призвали верующих встать на защиту своих святынь - РИА Новости, 20.07.2025

В Армении призвали верующих встать на защиту своих святынь

Верующие армяне должны встать на защиту своих святынь если премьер Армении Никол Пашинян решит напасть на Армянскую апостольскую церковь, считает первый... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T18:19:00+03:00

2025-07-20T18:19:00+03:00

2025-07-20T18:19:00+03:00

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ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости. Верующие армяне должны встать на защиту своих святынь если премьер Армении Никол Пашинян решит напасть на Армянскую апостольскую церковь, считает первый вице-президент группы компаний "Ташир" Айк Игнатян. В воскресенье Пашинян намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине, где расположен духовный центр Армянской апостольской церкви, акцию против иерархов ААЦ. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней. Пашинян в течение почти двух месяцев требует ухода католикоса всех армян Гарегина II и грозится предпринять с этой целью конкретные действия. "Действующий премьер-министр Армении, оставаясь верным своему замыслу реализовать антинациональную повестку, объявил о намерении организовать нападение на Первопрестольный Святой Эчмиадзин и Католикоса всех армян", - написал Игнатян в соцсети Facebook*.По его словам, трудно найти слова, чтобы описать это явление. "Трудно поверить, что Эчмиадзин собираются атаковать не монголо-татары, не турки-сельджуки или не османы, а наши соотечественники, наши сограждане. Если эта угроза станет реальностью, то мы, армянские христиане, весь верующий народ должны стать защитниками наших святынь. Пашинян не оставляет нам иной альтернативы", - отметил Игнатян. Он добавил, что Армению ждет тяжелое испытание. "Но я уверен, что мы преодолеем его объединенными силами и верой", - заявил Игнатян. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html

https://ria.ru/20250720/pashinyan-2030258230.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023414258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, россия, ереван, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир