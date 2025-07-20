В Армении призвали верующих встать на защиту своих святынь
Игнатян: армяне должны защитить свои святыни, если Пашинян нападет на ААЦ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости. Верующие армяне должны встать на защиту своих святынь если премьер Армении Никол Пашинян решит напасть на Армянскую апостольскую церковь, считает первый вице-президент группы компаний "Ташир" Айк Игнатян.
В воскресенье Пашинян намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине, где расположен духовный центр Армянской апостольской церкви, акцию против иерархов ААЦ. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней. Пашинян в течение почти двух месяцев требует ухода католикоса всех армян Гарегина II и грозится предпринять с этой целью конкретные действия.
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"Действующий премьер-министр Армении, оставаясь верным своему замыслу реализовать антинациональную повестку, объявил о намерении организовать нападение на Первопрестольный Святой Эчмиадзин и Католикоса всех армян", - написал Игнатян в соцсети Facebook*.
По его словам, трудно найти слова, чтобы описать это явление. "Трудно поверить, что Эчмиадзин собираются атаковать не монголо-татары, не турки-сельджуки или не османы, а наши соотечественники, наши сограждане. Если эта угроза станет реальностью, то мы, армянские христиане, весь верующий народ должны стать защитниками наших святынь. Пашинян не оставляет нам иной альтернативы", - отметил Игнатян.
Он добавил, что Армению ждет тяжелое испытание. "Но я уверен, что мы преодолеем его объединенными силами и верой", - заявил Игнатян.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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