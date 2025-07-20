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Анохин: поддержка аграриев остается приоритетом в Смоленской области

Анохин: поддержка аграриев остается приоритетом в Смоленской области - РИА Новости, 20.07.2025

Анохин: поддержка аграриев остается приоритетом в Смоленской области

Власти Смоленской области делают все необходимое для успешного развития сельского хозяйства в регионе, а поддержка аграриев остается приоритетом, сообщил... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:13:00+03:00

2025-07-20T16:13:00+03:00

2025-07-20T16:13:00+03:00

смоленская область

василий анохин

смоленская область

экономика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Смоленской области делают все необходимое для успешного развития сельского хозяйства в регионе, а поддержка аграриев остается приоритетом, сообщил губернатор области Василий Анохин. "За успехами в сельском хозяйстве стоят люди – трудолюбивые, неравнодушные, любящие родную землю. Сегодня их объединил агропромышленный праздник – День поля в деревне Михновка Смоленского округа. Он собрал тружеников сельскохозяйственных предприятий, представителей регионального агробизнеса, науки и торговли, которые продемонстрировали свою продукцию и современную сельскохозяйственную технику", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Кроме того, губернатор пообщался с аграриями, обсудили достижения и планы. "Рад был услышать, что они видят, как развивается агропромышленный комплекс региона. Мы разработали комплекс мер поддержки сельхозпредприятий. В этом году направим свыше 1 миллиарда рублей на развитие растениеводства и животноводства, технологическую модернизацию предприятий. Для стимулирования бизнеса на селе развиваем механизм социального контракта – заявитель может получить на свое дело до 700 тысяч рублей", - отметил Анохин. И добавил, что Смоленская область демонстрирует высокие результаты в сфере АПК. В этом году площадь распаханных земель превысила 400 тысяч гектаров, в планах к 2028 году выйти на показатель в 500 тысяч гектаров. "Поддержка аграриев остается нашим приоритетом. Продолжим делать все необходимое для успешного развития сельского хозяйства в Смоленской области", — заключил Анохин.

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

василий анохин, смоленская область, экономика