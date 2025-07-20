https://ria.ru/20250720/afganistan-2030303864.html

В Афганистане заявили, что на авиабазе Баграм нет иностранных войск

В Афганистане заявили, что на авиабазе Баграм нет иностранных войск - РИА Новости, 20.07.2025

В Афганистане заявили, что на авиабазе Баграм нет иностранных войск

На афганской авиабазе Баграм нет никаких иностранных войск, заявил в воскресенье в Кабуле глава МИД страны Амир Хан Моттаки на церемонии выпуска молодых... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:13:00+03:00

2025-07-20T20:13:00+03:00

2025-07-20T20:13:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. На афганской авиабазе Баграм нет никаких иностранных войск, заявил в воскресенье в Кабуле глава МИД страны Амир Хан Моттаки на церемонии выпуска молодых дипломатов, закончивших учебу в дипломатической академии внешнеполитического ведомства. Как сообщил новостной портал Alemarah, заявление Моттаки прозвучало в ответ на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о якобы присутствии китайских войск на авиабазе. "Америка должна правильно понимать Афганистан, его народ и систему Исламского эмирата, который выступает категорически против присутствия иностранных войск и не будет иметь с ними никаких военных контактов", - цитирует слова министра портал. Моттаки подчеркнул, что "его страна никогда не допустит присутствия иностранных войск". "Трампу следует внимательно и с открытым сердцем выслушать эту реальность", - добавил он. Глава МИД отметил, что Афганистан стремится к политическому, экономическому и дипломатическому взаимодействию с миром, но не приемлет никаких военных контактов. Моттаки заверил мировое сообщество в отсутствии каких-либо иностранных военных сил на территории Афганистана, добавляется в материале издания.

https://ria.ru/20250302/afganistan-2002605985.html

https://ria.ru/20250516/kabuly-2017282132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, кабул (город), сша, дональд трамп