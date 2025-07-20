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В Афганистане заявили, что на авиабазе Баграм нет иностранных войск - РИА Новости, 20.07.2025
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20:13 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/afganistan-2030303864.html
В Афганистане заявили, что на авиабазе Баграм нет иностранных войск
В Афганистане заявили, что на авиабазе Баграм нет иностранных войск - РИА Новости, 20.07.2025
В Афганистане заявили, что на авиабазе Баграм нет иностранных войск
На афганской авиабазе Баграм нет никаких иностранных войск, заявил в воскресенье в Кабуле глава МИД страны Амир Хан Моттаки на церемонии выпуска молодых... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:13:00+03:00
2025-07-20T20:13:00+03:00
в мире
афганистан
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. На афганской авиабазе Баграм нет никаких иностранных войск, заявил в воскресенье в Кабуле глава МИД страны Амир Хан Моттаки на церемонии выпуска молодых дипломатов, закончивших учебу в дипломатической академии внешнеполитического ведомства. Как сообщил новостной портал Alemarah, заявление Моттаки прозвучало в ответ на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о якобы присутствии китайских войск на авиабазе. "Америка должна правильно понимать Афганистан, его народ и систему Исламского эмирата, который выступает категорически против присутствия иностранных войск и не будет иметь с ними никаких военных контактов", - цитирует слова министра портал. Моттаки подчеркнул, что "его страна никогда не допустит присутствия иностранных войск". "Трампу следует внимательно и с открытым сердцем выслушать эту реальность", - добавил он. Глава МИД отметил, что Афганистан стремится к политическому, экономическому и дипломатическому взаимодействию с миром, но не приемлет никаких военных контактов. Моттаки заверил мировое сообщество в отсутствии каких-либо иностранных военных сил на территории Афганистана, добавляется в материале издания.
https://ria.ru/20250302/afganistan-2002605985.html
https://ria.ru/20250516/kabuly-2017282132.html
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в мире, афганистан, кабул (город), сша, дональд трамп
В мире, Афганистан, Кабул (город), США, Дональд Трамп
В Афганистане заявили, что на авиабазе Баграм нет иностранных войск

Глава МИД Афганистана Моттаки: на авиабазе Баграм нет иностранных войск

© РИА Новости / Саид Закерия | Перейти в медиабанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Саид Закерия
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Военнослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. На афганской авиабазе Баграм нет никаких иностранных войск, заявил в воскресенье в Кабуле глава МИД страны Амир Хан Моттаки на церемонии выпуска молодых дипломатов, закончивших учебу в дипломатической академии внешнеполитического ведомства.
Как сообщил новостной портал Alemarah, заявление Моттаки прозвучало в ответ на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о якобы присутствии китайских войск на авиабазе.
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"Америка должна правильно понимать Афганистан, его народ и систему Исламского эмирата, который выступает категорически против присутствия иностранных войск и не будет иметь с ними никаких военных контактов", - цитирует слова министра портал.
Моттаки подчеркнул, что "его страна никогда не допустит присутствия иностранных войск".
"Трампу следует внимательно и с открытым сердцем выслушать эту реальность", - добавил он.
Глава МИД отметил, что Афганистан стремится к политическому, экономическому и дипломатическому взаимодействию с миром, но не приемлет никаких военных контактов.
Моттаки заверил мировое сообщество в отсутствии каких-либо иностранных военных сил на территории Афганистана, добавляется в материале издания.
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В миреАфганистанКабул (город)СШАДональд Трамп
 
 
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