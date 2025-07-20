https://ria.ru/20250720/aeroporty-2030268421.html
Внуково и Шереметьево восстанавливают расписание полетов после ограничений
Внуково и Шереметьево восстанавливают расписание полетов после ограничений - РИА Новости, 20.07.2025
Внуково и Шереметьево восстанавливают расписание полетов после ограничений
Московские аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" работают над восстановлением расписания полетов на фоне снятия ограничений воздушного пространства, сообщили... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:43:00+03:00
2025-07-20T14:43:00+03:00
2025-07-20T17:09:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московские аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" работают над восстановлением расписания полетов на фоне снятия ограничений воздушного пространства, сообщили авиагавани. Росавиация заявила о снятии ограничений в этих аэропортах в 13.35. При этом сообщение о закрытии "Внуково" появилось в 09.30, о закрытии "Шереметьево" - в 12.31 мск. "Задействовано максимальное количество персонала и производственных ресурсов для скорейшего возвращения к привычному расписанию полетов… На данный момент очередей и скоплений людей в терминале нет. В настоящее время осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов", - рассказали во "Внуково". Там подчеркнули, что "на данный момент сотрудники аэропорта и авиакомпаний предпринимают все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу". "При этом аэропорт Шереметьево обеспечивал стабильную деятельность и продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилёт по факту возможности и очередности… Возможны корректировки в расписании полетов", - сообщили в аэропорту. "Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности", - уточнили там. Авиагавани порекомендовали уточнять статус рейсов у перевозчиков.
https://ria.ru/20250720/reys-2030249766.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московские аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" работают над восстановлением расписания полетов на фоне снятия ограничений воздушного пространства, сообщили авиагавани.
Росавиация
заявила о снятии ограничений в этих аэропортах в 13.35. При этом сообщение о закрытии "Внуково" появилось в 09.30, о закрытии "Шереметьево
" - в 12.31 мск.
"Задействовано максимальное количество персонала и производственных ресурсов для скорейшего возвращения к привычному расписанию полетов… На данный момент очередей и скоплений людей в терминале нет. В настоящее время осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов", - рассказали во "Внуково".
Там подчеркнули, что "на данный момент сотрудники аэропорта и авиакомпаний предпринимают все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу".
"При этом аэропорт Шереметьево обеспечивал стабильную деятельность и продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилёт по факту возможности и очередности… Возможны корректировки в расписании полетов", - сообщили в аэропорту.
"Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности", - уточнили там.
Авиагавани порекомендовали уточнять статус рейсов у перевозчиков.