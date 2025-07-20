https://ria.ru/20250720/aeroport-2030315911.html

В Шереметьево снова ввели ограничения полетов

В Шереметьево снова ввели ограничения полетов - РИА Новости, 20.07.2025

В Шереметьево снова ввели ограничения полетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T23:09:00+03:00

2025-07-20T23:09:00+03:00

2025-07-20T23:12:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация."Шереметьево. Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)