https://ria.ru/20250720/aeroport-2030294977.html
Гонконгский аэропорт возобновил работу после приостановки из-за тайфуна
Гонконгский аэропорт возобновил работу после приостановки из-за тайфуна - РИА Новости, 20.07.2025
Гонконгский аэропорт возобновил работу после приостановки из-за тайфуна
Международный аэропорт Гонконга, приостановивший работу из-за приближения к городу тайфуна Wipha, возобновляет полеты после паузы, пишет газета South China... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:02:00+03:00
2025-07-20T19:02:00+03:00
2025-07-20T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Международный аэропорт Гонконга, приостановивший работу из-за приближения к городу тайфуна Wipha, возобновляет полеты после паузы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на местные власти. "Власти заявили, что с 20.00 воскресенья до 6.00 понедельника (с 01.00 по 11.00 мск понедельника - ред.) будут обслуживаться 120 прибывающих и 114 отправляющихся рейсов с 35 тысячами пассажиров", - пишет газета. Ранее в воскресенье метеорологическая обсерватория Гонконга ввела десятый, самый высокий, уровень предупреждения из-за приближения тайфуна Wipha, власти города рекомендовали жителям не выходить на улицу. По состоянию на 19.40 (14.40 мск) обсерватория понизила уровень предупреждения до третьего. Позже Wipha ослаб до тропического шторма, уровень предупреждения понижен. Из-за стихии в воскресенье в городе пострадали по меньшей мере 26 человек, в 34 временных убежища в разных районах Гонконга обратились 253 человека. Зарегистрированы более 470 случаев падения деревьев и три подтверждённых случая наводнений, сообщений об оползнях пока не поступало. Кроме того, тайфун нарушил работу городского аэропорта: отменили более 500 рейсов, что затронуло поездки более 80 тысяч пассажиров. Управление аэропорта ожидает, что порядка 400 рейсов отправятся во второй половине дня после того, как тайфун отступит от города. В разных районах города постепенно возобновляется работа паромного сообщения, автобусов, метро, железнодорожного сообщения. Ранее сообщалось об отмене как минимум 500 авиарейсов, что отразилось на порядка 100 тысячах пассажиров. В понедельник в городе ожидается сильный вечер и ливни.
https://ria.ru/20250414/kitay-2011072578.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тайфун "Випха" в Гонконге
Мощный тайфун Випха обрушился на Гонконг и нарушил жизнь региона. Сотням человек пришлось обращаться во временные убежища, чтобы укрыться от стихии.
2025-07-20T19:02
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, гонконг
Гонконгский аэропорт возобновил работу после приостановки из-за тайфуна
SCMP: гонконгский аэропорт возобновляет работу после паузы из-за тайфуна Wipha
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Международный аэропорт Гонконга, приостановивший работу из-за приближения к городу тайфуна Wipha, возобновляет полеты после паузы, пишет газета South China Morning Post
со ссылкой на местные власти.
«
"Власти заявили, что с 20.00 воскресенья до 6.00 понедельника (с 01.00 по 11.00 мск понедельника - ред.) будут обслуживаться 120 прибывающих и 114 отправляющихся рейсов с 35 тысячами пассажиров", - пишет газета.
Ранее в воскресенье метеорологическая обсерватория Гонконга
ввела десятый, самый высокий, уровень предупреждения из-за приближения тайфуна Wipha, власти города рекомендовали жителям не выходить на улицу. По состоянию на 19.40 (14.40 мск) обсерватория понизила уровень предупреждения до третьего. Позже Wipha ослаб до тропического шторма, уровень предупреждения понижен.
Из-за стихии в воскресенье в городе пострадали по меньшей мере 26 человек, в 34 временных убежища в разных районах Гонконга обратились 253 человека. Зарегистрированы более 470 случаев падения деревьев и три подтверждённых случая наводнений, сообщений об оползнях пока не поступало.
Кроме того, тайфун нарушил работу городского аэропорта: отменили более 500 рейсов, что затронуло поездки более 80 тысяч пассажиров. Управление аэропорта ожидает, что порядка 400 рейсов отправятся во второй половине дня после того, как тайфун отступит от города.
В разных районах города постепенно возобновляется работа паромного сообщения, автобусов, метро, железнодорожного сообщения. Ранее сообщалось об отмене как минимум 500 авиарейсов, что отразилось на порядка 100 тысячах пассажиров. В понедельник в городе ожидается сильный вечер и ливни.