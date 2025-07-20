https://ria.ru/20250720/aeroport-2030277317.html
Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения
Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения - РИА Новости, 20.07.2025
Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:02:00+03:00
2025-07-20T16:02:00+03:00
2025-07-20T16:05:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово". Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
https://ria.ru/20250720/samolet-2030259839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения
Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ограничили прием и выпуск самолетов