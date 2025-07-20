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Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения - РИА Новости, 20.07.2025
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16:02 20.07.2025 (обновлено: 16:05 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/aeroport-2030277317.html
Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения
Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения - РИА Новости, 20.07.2025
Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации... РИА Новости, 20.07.2025
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2025-07-20T16:05:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово". Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
https://ria.ru/20250720/samolet-2030259839.html
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шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения

Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ограничили прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово". Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал он в своем Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Представитель Росавиации рассказал о ситуации в аэропортах
Вчера, 13:14
 
Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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