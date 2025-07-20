https://ria.ru/20250720/aeroport-2030277317.html

Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения

Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения - РИА Новости, 20.07.2025

Во Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:02:00+03:00

2025-07-20T16:02:00+03:00

2025-07-20T16:05:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово". Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

https://ria.ru/20250720/samolet-2030259839.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность