https://ria.ru/20250720/aeroport-2030243602.html

Службы аэропорта "Шереметьево" усилили в связи с ограничениями

Службы аэропорта "Шереметьево" усилили в связи с ограничениями - РИА Новости, 20.07.2025

Службы аэропорта "Шереметьево" усилили в связи с ограничениями

Аэропорт "Шереметьево" работает в стабильном режиме, рейсы авиакомпаний на вылет и прилёт обслуживаются в порядке очередности, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:19:00+03:00

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шереметьево (аэропорт)

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" работает в стабильном режиме, рейсы авиакомпаний на вылет и прилёт обслуживаются в порядке очередности, сообщили в авиагавани.В аэропорту добавили, что службы "Шереметьево" и авиакомпаний усилены, также предпринимаются необходимые меры для нормализации ситуацию из-за вводимых ранее временных ограничений по использованию воздушного пространства."Аэропорт Шереметьево работает в стабильном режиме, рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилёт обслуживаются в порядке очередности… Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы нормализовать ситуацию из-за вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства", - говорится в сообщении.В "Шереметьево" добавили, что авиакомпании могут корректировать расписание полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков."Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено", — добавили в авиагавани.В аэропорту заключили, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт по факту ночных мероприятий в целях обеспечения безопасности.

https://ria.ru/20250720/passazhiry-2030236826.html

https://ria.ru/20250720/skoplenie-2030242832.html

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шереметьево (аэропорт), россия