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Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения вблизи южных Курил - РИА Новости, 19.07.2025
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02:57 19.07.2025 (обновлено: 02:58 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/zemletryasenie-2030092309.html
Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения вблизи южных Курил
Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения вблизи южных Курил - РИА Новости, 19.07.2025
Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения вблизи южных Курил
Два землетрясения произошли в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T02:57:00+03:00
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тихий океан
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июл - РИА Новости. Два землетрясения произошли в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 4,1 и 4,4 с разницей полтора часа зарегистрированы в Тихом океане в ночь на 19 июля. Эпицентр первого находился в 57 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, второго - в 180 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости в обоих случаях не поступали, тревога цунами не объявлялась.
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тихий океан, елена семенова
Тихий океан, Елена Семенова
Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения вблизи южных Курил

У побережья южных Курил произошли два землетрясения магнитудой 4,1 и 4,4

© РИА Новости / Андрей Зима | Перейти в медиабанкКунашир
Кунашир - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Андрей Зима
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июл - РИА Новости. Два землетрясения произошли в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясения магнитудой 4,1 и 4,4 с разницей полтора часа зарегистрированы в Тихом океане в ночь на 19 июля. Эпицентр первого находился в 57 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, второго - в 180 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир", - рассказала собеседница агентства.
По словам сейсмолога, данные об ощутимости в обоих случаях не поступали, тревога цунами не объявлялась.
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Тихий океанЕлена Семенова
 
 
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