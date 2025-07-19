https://ria.ru/20250719/zemletryasenie-2030092309.html

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения вблизи южных Курил

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения вблизи южных Курил - РИА Новости, 19.07.2025

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения вблизи южных Курил

Два землетрясения произошли в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T02:57:00+03:00

2025-07-19T02:57:00+03:00

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тихий океан

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июл - РИА Новости. Два землетрясения произошли в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 4,1 и 4,4 с разницей полтора часа зарегистрированы в Тихом океане в ночь на 19 июля. Эпицентр первого находился в 57 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, второго - в 180 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости в обоих случаях не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250718/antalja-2030072929.html

тихий океан

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тихий океан, елена семенова