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"Давно потеряли". На Западе раскрыли правду о Зеленском - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 19.07.2025 (обновлено: 22:27 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030206306.html
"Давно потеряли". На Западе раскрыли правду о Зеленском
"Давно потеряли". На Западе раскрыли правду о Зеленском - РИА Новости, 19.07.2025
"Давно потеряли". На Западе раскрыли правду о Зеленском
Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении, поскольку он больше никого не устраивает, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:26:00+03:00
2025-07-19T22:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
лондон
сша
владимир зеленский
гленн дизен
сеймур херш
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении, поскольку он больше никого не устраивает, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Вашингтон решил заменить Зеленского, и СМИ теперь готовят общественность к очередной смене режима. Украинцы давно потеряли веру в Зеленского", — утверждает он.Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может сменить Зеленского через несколько месяцев.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030187114.html
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в мире, лондон, сша, владимир зеленский, гленн дизен, сеймур херш, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лондон, США, Владимир Зеленский, Гленн Дизен, Сеймур Херш, Вооруженные силы Украины, Украина
"Давно потеряли". На Западе раскрыли правду о Зеленском

Дизен указал на безвыходное положение Зеленского

© Getty Images / Thierry MonasseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении, поскольку он больше никого не устраивает, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Вашингтон решил заменить Зеленского, и СМИ теперь готовят общественность к очередной смене режима. Украинцы давно потеряли веру в Зеленского", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
СМИ узнали о хитром плане Зеленского
Вчера, 19:13
Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может сменить Зеленского через несколько месяцев.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Кличко указал на странное действие Зеленского
Вчера, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛондонСШАВладимир ЗеленскийГленн ДизенСеймур ХершВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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