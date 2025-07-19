https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030206306.html

"Давно потеряли". На Западе раскрыли правду о Зеленском

"Давно потеряли". На Западе раскрыли правду о Зеленском - РИА Новости, 19.07.2025

"Давно потеряли". На Западе раскрыли правду о Зеленском

Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении, поскольку он больше никого не устраивает, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T22:26:00+03:00

2025-07-19T22:26:00+03:00

2025-07-19T22:27:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении, поскольку он больше никого не устраивает, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Вашингтон решил заменить Зеленского, и СМИ теперь готовят общественность к очередной смене режима. Украинцы давно потеряли веру в Зеленского", — утверждает он.Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может сменить Зеленского через несколько месяцев.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030187114.html

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