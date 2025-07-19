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Зеленский заявил о предложении России провести новые переговоры - РИА Новости, 19.07.2025
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20:46 19.07.2025 (обновлено: 21:37 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030196838.html
Зеленский заявил о предложении России провести новые переговоры
Зеленский заявил о предложении России провести новые переговоры - РИА Новости, 19.07.2025
Зеленский заявил о предложении России провести новые переговоры
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:46:00+03:00
2025-07-19T21:37:00+03:00
в мире
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
россия
владимир зеленский
киев
мария захарова
рустем умеров
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале."Секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне встречу на следующей неделе", — сообщил он. Источник РИА Новости в российской переговорной группе подтвердил эту информацию. По его словам, Москва давно готова, сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров скоро появится.Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029566436.html
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В мире, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Киев, Мария Захарова, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил о предложении России провести новые переговоры

Зеленский: Украина предложила РФ провести очередную встречу на следующей неделе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.
"Секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне встречу на следующей неделе", — сообщил он.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
МИД Украины заявил о готовности к мирным переговорам с Россией
16 июля, 20:48
Источник РИА Новости в российской переговорной группе подтвердил эту информацию. По его словам, Москва давно готова, сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров скоро появится.
Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В США выступили с радикальным призывом по переговорам России и Украины
16 июля, 16:38
 
В миреСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийКиевМария ЗахароваРустем УмеровВооруженные силы Украины
 
 
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