https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030196838.html

Зеленский заявил о предложении России провести новые переговоры

Зеленский заявил о предложении России провести новые переговоры - РИА Новости, 19.07.2025

Зеленский заявил о предложении России провести новые переговоры

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе,... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T20:46:00+03:00

2025-07-19T20:46:00+03:00

2025-07-19T21:37:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале."Секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне встречу на следующей неделе", — сообщил он. Источник РИА Новости в российской переговорной группе подтвердил эту информацию. По его словам, Москва давно готова, сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров скоро появится.Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029566436.html

https://ria.ru/20250716/peregovory-2029510269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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