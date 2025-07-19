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Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 19.07.2025
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:07:00+03:00
2025-07-19T12:07:00+03:00
2025-07-19T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Новый Мир Харьковской области, Коровий Яр, Карповка и Торское Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая HMMWV производства США, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действия группировки "Запад"