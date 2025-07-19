https://ria.ru/20250719/zapad-2030130842.html

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 19.07.2025

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:07:00+03:00

2025-07-19T12:07:00+03:00

2025-07-19T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Новый Мир Харьковской области, Коровий Яр, Карповка и Торское Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая HMMWV производства США, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины