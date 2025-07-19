https://ria.ru/20250719/zaharova-2030191299.html

Захарова рассказала о работе над песней с рэпером Птахой

Захарова рассказала о работе над песней с рэпером Птахой - РИА Новости, 19.07.2025

Захарова рассказала о работе над песней с рэпером Птахой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что работает над песней совместно с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым), демоверсия композиции уже РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T19:55:00+03:00

2025-07-19T19:55:00+03:00

2025-07-19T19:55:00+03:00

россия

мария захарова

давид нуриев

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что работает над песней совместно с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым), демоверсия композиции уже готова. "Это реально коллаборация с Птахой. Полгода, как он позвонил, я ответила, и у нас получается что-то. Недели две назад было предварительное демо. Дальше следите за ним, когда он это выпустит. Удивительная история", - сообщила дипломат, выступая на VK Fest. Она призналась, что не могла бы такое представить, учитывая различия между творчеством Птахи и ее собственным. "У него все-таки рэп, речитатив. Своеобразная, очень индивидуальная манера. Но вот получилось", - добавила Захарова.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мария захарова, давид нуриев