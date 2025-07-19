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В четырех областях Украины прогремели взрывы
В четырех областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 19.07.2025
В четырех областях Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Житомирской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:15:00+03:00
2025-07-19T07:15:00+03:00
2025-07-19T07:15:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Житомирской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. "Харьковская Полтавская, Днепропетровская, Житомирская области - взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 07.05 мск, в упомянутых регионах звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины прогремели взрывы
В Житомирской и еще трех областях Украины прогремели взрывы