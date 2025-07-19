https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030102589.html

В четырех областях Украины прогремели взрывы

В четырех областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 19.07.2025

В четырех областях Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Житомирской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 19.07.2025

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2025-07-19T07:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

полтавская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Житомирской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. "Харьковская Полтавская, Днепропетровская, Житомирская области - взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 07.05 мск, в упомянутых регионах звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030094584.html

украина

россия

полтавская область

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украина, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины