https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030085453.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 19.07.2025

В Одессе прогремели взрывы

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги, звучащей практически на всей Украине. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T00:27:00+03:00

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2025-07-19T00:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесса

россия

украина

геннадий труханов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги, звучащей практически на всей Украине. "В городе слышны взрывы", - написал он в своем Telegram-канале. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит сейчас в 15 областях страны, в том числе и в Одесской, а также в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030084693.html

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россия

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