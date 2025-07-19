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В двух областях Украины прогремели взрывы
В двух областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 19.07.2025
В двух областях Украины прогремели взрывы
Взрывы звучат в Павлограде Днепропетровской области и Шостке Сумской области, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:19:00+03:00
2025-07-19T00:19:00+03:00
2025-07-19T00:19:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы звучат в Павлограде Днепропетровской области и Шостке Сумской области, пишет украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области и Шостке Сумской области", - говорится в публикации издания в Telegram-канале. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит сейчас в 16 областях страны: в Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, части Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской, а также в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250718/ukraina-2030075996.html
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В двух областях Украины прогремели взрывы
В Днепропетровской и Сумской областях прогремели взрывы