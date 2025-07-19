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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 19.07.2025
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10:39 19.07.2025
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 19.07.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрывы раздались в субботу утром в нескольких районах подконтрольного ВСУ города Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:39:00+03:00
2025-07-19T10:39:00+03:00
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запорожская область
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу утром в нескольких районах подконтрольного ВСУ города Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". "В некоторых районах Запорожья были слышны звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях частях Запорожской области воздушная тревога звучит полчаса. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, запорожье, запорожская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

В нескольких районах подконтрольного ВСУ города Запорожье прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу утром в нескольких районах подконтрольного ВСУ города Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Новости".
"В некоторых районах Запорожья были слышны звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях частях Запорожской области воздушная тревога звучит полчаса.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреЗапорожьеЗапорожская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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