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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 19.07.2025

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы раздались в субботу утром в нескольких районах подконтрольного ВСУ города Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:39:00+03:00

2025-07-19T10:39:00+03:00

2025-07-19T10:39:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу утром в нескольких районах подконтрольного ВСУ города Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". "В некоторых районах Запорожья были слышны звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях частях Запорожской области воздушная тревога звучит полчаса. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, запорожье, запорожская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины