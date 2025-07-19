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СМИ рассказали, какая выходка Зеленского разозлила Запад - РИА Новости, 19.07.2025
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10:00 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/vykhodka-2030115658.html
СМИ рассказали, какая выходка Зеленского разозлила Запад
СМИ рассказали, какая выходка Зеленского разозлила Запад - РИА Новости, 19.07.2025
СМИ рассказали, какая выходка Зеленского разозлила Запад
Владимир Зеленский вызвал негодование у западной элиты, репрессируя необходимых ей политиков, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:00:00+03:00
2025-07-19T10:00:00+03:00
в мире
лондон
украина
владимир зеленский
петр порошенко
сеймур херш
брикс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал негодование у западной элиты, репрессируя необходимых ей политиков, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Преследуя оппонентов, которые являются ключевыми фигурами режима, как, например, Порошенко*, Зеленский создает проблемы для некоторых западных элит, имеющих глубокие связи с этими украинскими политиками", — говорится в материале.Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может стать президентом через несколько месяцев.Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против бывшего президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, олигархов Игоря Коломойского** и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250719/makron-2030115032.html
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030108331.html
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в мире, лондон, украина, владимир зеленский, петр порошенко, сеймур херш, брикс, вооруженные силы украины, европейская солидарность
В мире, Лондон, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Сеймур Херш, БРИКС, Вооруженные силы Украины, Европейская солидарность
СМИ рассказали, какая выходка Зеленского разозлила Запад

InfoBRICS: Зеленский разозлил западную элиту, репрессируя нужных для нее людей

© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал негодование у западной элиты, репрессируя необходимых ей политиков, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«
"Преследуя оппонентов, которые являются ключевыми фигурами режима, как, например, Порошенко*, Зеленский создает проблемы для некоторых западных элит, имеющих глубокие связи с этими украинскими политиками", — говорится в материале.
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Макрон выступил с дерзким заявлением против России после беседы с Зеленским
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Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может стать президентом через несколько месяцев.
Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против бывшего президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, олигархов Игоря Коломойского** и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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В миреЛондонУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоСеймур ХершБРИКСВооруженные силы УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
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