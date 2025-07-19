https://ria.ru/20250719/vykhodka-2030115658.html

СМИ рассказали, какая выходка Зеленского разозлила Запад

СМИ рассказали, какая выходка Зеленского разозлила Запад - РИА Новости, 19.07.2025

СМИ рассказали, какая выходка Зеленского разозлила Запад

Владимир Зеленский вызвал негодование у западной элиты, репрессируя необходимых ей политиков, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:00:00+03:00

2025-07-19T10:00:00+03:00

2025-07-19T10:00:00+03:00

в мире

лондон

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владимир зеленский

петр порошенко

сеймур херш

брикс

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал негодование у западной элиты, репрессируя необходимых ей политиков, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Преследуя оппонентов, которые являются ключевыми фигурами режима, как, например, Порошенко*, Зеленский создает проблемы для некоторых западных элит, имеющих глубокие связи с этими украинскими политиками", — говорится в материале.Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может стать президентом через несколько месяцев.Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против бывшего президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, олигархов Игоря Коломойского** и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250719/makron-2030115032.html

https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030108331.html

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в мире, лондон, украина, владимир зеленский, петр порошенко, сеймур херш, брикс, вооруженные силы украины, европейская солидарность