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Благодаря модернизации на Братском алюминиевом заводе сократятся выбросы - РИА Новости, 19.07.2025
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
21:37 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/vybrosy-2030202741.html
Благодаря модернизации на Братском алюминиевом заводе сократятся выбросы
Благодаря модернизации на Братском алюминиевом заводе сократятся выбросы - РИА Новости, 19.07.2025
Благодаря модернизации на Братском алюминиевом заводе сократятся выбросы
Благодаря модернизации производства на Братском алюминиевом заводе (БрАЗ) выбросы сократятся в десять раз, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T21:37:00+03:00
2025-07-19T21:37:00+03:00
иркутская область
экономика
братск
иркутская область
игорь кобзев
братский алюминиевый завод
русал
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ИРКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Благодаря модернизации производства на Братском алюминиевом заводе (БрАЗ) выбросы сократятся в десять раз, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области посетил с рабочим визитом город Братск, где побывал на Братском алюминиевом заводе. Особое внимание глава региона уделял вопросу сохранения окружающей среды. На Братском алюминиевом заводе валовые выбросы сократились на 16% с 2019 года – за период участия предприятия в федеральном проекте "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Затраты на экологическую модернизацию в рамках федерального проекта за этот период составили более 9 миллиардов рублей. "Жителей Братска волнуют экологические вопросы, и мы понимаем их обеспокоенность. Услышал сегодня, что благодаря модернизации выбросы сократятся в десять раз. Обсудили дальнейшее развитие предприятия, перспективы здесь серьезные. Думаем о возможности создания особой экономической зоны, которая будет использовать продукцию алюминия для малого и среднего предпринимательства, будем обсуждать это с правительством Российской Федерации", - сообщил Игорь Кобзев. По мере завершения строительства на БрАЗе появятся новые цеха, где будет применяться экологичная технология производства, а часть действующих корпусов будет демонтирована. Кардинальная перестройка БрАЗа началась в 2023 году. На территории предприятия возводят два новых корпуса общей протяженностью около полутора километров. Строящиеся корпуса электролиза будут оснащены самыми современными электролизерами РА-550, работающими по технологии предварительно обожженного анода на силе тока 550 килоампер. Это собственная разработка РУСАЛа, которая позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Пуск первых электролизеров запланирован на 2028 год. Сейчас на строительной площадке идет монтаж металлоконструкций, свайного поля, фундаментной части. Подрядчик приступает к строительству дополнительных вспомогательных объектов – анодно-монтажного отделения, складов материально-технического обеспечения, газоочистных установок. Заключены контракты на поставку основного оборудования. Также на заводе продолжается работа по внедрению технологии "Экологический Содерберг", на нее переведены порядка 50% электролизеров завода. На БрАЗе также строят современные высокоэффективные "сухие" газоочистные установки (СГОУ), позволяющие улавливать до 99,8% выбросов. В настоящее время в эксплуатацию введены 13 СГОУ. Кроме БрАЗа в Братске Кобзев посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также санаторий "Юбилейный", где в том числе проходят реабилитацию участники СВО и члены семей погибших военнослужащих. Губернатор поручил министерству здравоохранения Приангарья проработать вопрос включения региона в федеральную программу для оснащения санатория "Юбилейный" дополнительным реабилитационным оборудованием, в частности, тренажерами для разработки нижних конечностей и суставов. Кобзев также акцентировал внимание на вопросах подготовки специалистов различных методов реабилитации, в том числе мануальной терапии и иглоукалывания.
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экономика, братск, иркутская область, игорь кобзев, братский алюминиевый завод, русал
Иркутская область, Экономика, Братск, Иркутская область, Игорь Кобзев, Братский алюминиевый завод, Русал
Благодаря модернизации на Братском алюминиевом заводе сократятся выбросы

После модернизации на Братском алюминиевом заводе выбросы сократятся в 10 раз

© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкВид на город Иркутск со стороны реки Ангары
Вид на город Иркутск со стороны реки Ангары - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Вид на город Иркутск со стороны реки Ангары. Архивное фото
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ИРКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Благодаря модернизации производства на Братском алюминиевом заводе (БрАЗ) выбросы сократятся в десять раз, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области посетил с рабочим визитом город Братск, где побывал на Братском алюминиевом заводе. Особое внимание глава региона уделял вопросу сохранения окружающей среды. На Братском алюминиевом заводе валовые выбросы сократились на 16% с 2019 года – за период участия предприятия в федеральном проекте "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Затраты на экологическую модернизацию в рамках федерального проекта за этот период составили более 9 миллиардов рублей.
«
"Жителей Братска волнуют экологические вопросы, и мы понимаем их обеспокоенность. Услышал сегодня, что благодаря модернизации выбросы сократятся в десять раз. Обсудили дальнейшее развитие предприятия, перспективы здесь серьезные. Думаем о возможности создания особой экономической зоны, которая будет использовать продукцию алюминия для малого и среднего предпринимательства, будем обсуждать это с правительством Российской Федерации", - сообщил Игорь Кобзев.
По мере завершения строительства на БрАЗе появятся новые цеха, где будет применяться экологичная технология производства, а часть действующих корпусов будет демонтирована.
Кардинальная перестройка БрАЗа началась в 2023 году. На территории предприятия возводят два новых корпуса общей протяженностью около полутора километров. Строящиеся корпуса электролиза будут оснащены самыми современными электролизерами РА-550, работающими по технологии предварительно обожженного анода на силе тока 550 килоампер. Это собственная разработка РУСАЛа, которая позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Пуск первых электролизеров запланирован на 2028 год. Сейчас на строительной площадке идет монтаж металлоконструкций, свайного поля, фундаментной части. Подрядчик приступает к строительству дополнительных вспомогательных объектов – анодно-монтажного отделения, складов материально-технического обеспечения, газоочистных установок. Заключены контракты на поставку основного оборудования.
Также на заводе продолжается работа по внедрению технологии "Экологический Содерберг", на нее переведены порядка 50% электролизеров завода. На БрАЗе также строят современные высокоэффективные "сухие" газоочистные установки (СГОУ), позволяющие улавливать до 99,8% выбросов. В настоящее время в эксплуатацию введены 13 СГОУ.
Кроме БрАЗа в Братске Кобзев посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также санаторий "Юбилейный", где в том числе проходят реабилитацию участники СВО и члены семей погибших военнослужащих. Губернатор поручил министерству здравоохранения Приангарья проработать вопрос включения региона в федеральную программу для оснащения санатория "Юбилейный" дополнительным реабилитационным оборудованием, в частности, тренажерами для разработки нижних конечностей и суставов. Кобзев также акцентировал внимание на вопросах подготовки специалистов различных методов реабилитации, в том числе мануальной терапии и иглоукалывания.
 
Иркутская областьЭкономикаБратскИркутская областьИгорь КобзевБратский алюминиевый заводРусал
 
 
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