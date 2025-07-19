https://ria.ru/20250719/vsu-2030163968.html

ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при атаке на Донецк

ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при атаке на Донецк - РИА Новости, 19.07.2025

ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при атаке на Донецк

Украинские военные предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, заявил представитель Следственного комитета России, отвечая на... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:30:00+03:00

2025-07-19T16:30:00+03:00

2025-07-19T16:52:00+03:00

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донецк

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, заявил представитель Следственного комитета России, отвечая на вопрос РИА Новости. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, огонь велся из американской ракетной системы залпового огня HIMARS с применением осколочно-фугасных ракет, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации боеприпаса", - сказал он. ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка в субботу днем. Взрыв ракеты пришелся по оживленной дороге по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины.

https://ria.ru/20250719/plennyy-2030163275.html

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Предположительно, остатки осколочно-фугасные ракеты РСЗО HIMARS ВСУ предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, использовались осколочно-фугасные ракеты, заявил представитель СК, отвечая на вопрос РИА Новости 2025-07-19T16:30 true PT0M27S

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донецк, вооруженные силы украины, происшествия