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ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при атаке на Донецк
ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при атаке на Донецк - РИА Новости, 19.07.2025
ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при атаке на Донецк
Украинские военные предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, заявил представитель Следственного комитета России, отвечая на... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:30:00+03:00
2025-07-19T16:30:00+03:00
2025-07-19T16:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, заявил представитель Следственного комитета России, отвечая на вопрос РИА Новости. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, огонь велся из американской ракетной системы залпового огня HIMARS с применением осколочно-фугасных ракет, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации боеприпаса", - сказал он. ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка в субботу днем. Взрыв ракеты пришелся по оживленной дороге по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины.
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Предположительно, остатки осколочно-фугасные ракеты РСЗО HIMARS
ВСУ предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, использовались осколочно-фугасные ракеты, заявил представитель СК, отвечая на вопрос РИА Новости
2025-07-19T16:30
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при атаке на Донецк
СК: ВСУ предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке на Донецк