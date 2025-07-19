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Встреча ООН по Кипру не принесла результатов, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.07.2025
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10:42 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/vstrecha-2030121551.html
Встреча ООН по Кипру не принесла результатов, сообщают СМИ
Встреча ООН по Кипру не принесла результатов, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.07.2025
Встреча ООН по Кипру не принесла результатов, сообщают СМИ
Организованный генсеком ООН Антониу Гутеррешем саммит по урегулированию ситуации на Кипре не принес никаких результатов, сообщила турецкая проправительственная... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:42:00+03:00
2025-07-19T10:42:00+03:00
в мире
кипр
нью-йорк (город)
турция
антониу гутерреш
оон
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АНКАРА, 19 июл - РИА Новости. Организованный генсеком ООН Антониу Гутеррешем саммит по урегулированию ситуации на Кипре не принес никаких результатов, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet. Неформальная встреча по Кипру прошла в Нью-Йорке 16-17 июля. Переговоры по кипрскому урегулированию в Нью-Йорке прошли "конструктивно", заявил ранее Гутерреш. "Кипрский саммит", который накануне во второй раз организовал в Нью-Йорке Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш с участием лидеров турецких и греческих киприотов, а также стран-гарантов Турции, Греции и Великобритании на уровне министров иностранных дел, не принес никаких результатов из-за негативного подхода греческой стороны", - пишет издание. Выступая с заявлением по поводу встречи в Нью-Йорке, официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что кипрско-греческая сторона не хочет даже произносить слово "сотрудничество", когда речь идет о взаимодействии с турками, и указал, что даже такие ограниченные достижения, как "изменение климата" и "определение качества воздуха" между двумя сторонами могут быть достигнуты в результате больших усилий. "Бескомпромиссный менталитет греко-кипрской стороны, по сути, очень четко показывает, почему в кипрском вопросе невозможно иное решение, чем решение о двух государствах", - приводит издание слова Кечели. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года, после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернётся за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029766209.html
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в мире, кипр, нью-йорк (город), турция, антониу гутерреш, оон
В мире, Кипр, Нью-Йорк (город), Турция, Антониу Гутерреш, ООН
Встреча ООН по Кипру не принесла результатов, сообщают СМИ

Hürriyet: инициированная генсеком ООН встреча по Кипру не принесла результатов

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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АНКАРА, 19 июл - РИА Новости. Организованный генсеком ООН Антониу Гутеррешем саммит по урегулированию ситуации на Кипре не принес никаких результатов, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Неформальная встреча по Кипру прошла в Нью-Йорке 16-17 июля. Переговоры по кипрскому урегулированию в Нью-Йорке прошли "конструктивно", заявил ранее Гутерреш.
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"Кипрский саммит", который накануне во второй раз организовал в Нью-Йорке Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш с участием лидеров турецких и греческих киприотов, а также стран-гарантов Турции, Греции и Великобритании на уровне министров иностранных дел, не принес никаких результатов из-за негативного подхода греческой стороны", - пишет издание.
Выступая с заявлением по поводу встречи в Нью-Йорке, официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что кипрско-греческая сторона не хочет даже произносить слово "сотрудничество", когда речь идет о взаимодействии с турками, и указал, что даже такие ограниченные достижения, как "изменение климата" и "определение качества воздуха" между двумя сторонами могут быть достигнуты в результате больших усилий.
"Бескомпромиссный менталитет греко-кипрской стороны, по сути, очень четко показывает, почему в кипрском вопросе невозможно иное решение, чем решение о двух государствах", - приводит издание слова Кечели.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года, после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернётся за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
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