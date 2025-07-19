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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 19.07.2025
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12:08 19.07.2025 (обновлено: 12:13 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/vostok-2030130948.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 19.07.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, Киев... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:08:00+03:00
2025-07-19T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, Киев потерял в зоне действия группировки до 190 военнослужащих и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка и Ивановка Днепропетровской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", - уточняется в сводке.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли до 190 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, Киев потерял в зоне действия группировки до 190 военнослужащих и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка и Ивановка Днепропетровской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", - уточняется в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
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