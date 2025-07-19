https://ria.ru/20250719/vostok-2030130948.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 19.07.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, Киев... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:08:00+03:00

2025-07-19T12:08:00+03:00

2025-07-19T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769916_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_be6379ebfa5f0e86f211e591851e07a4.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, Киев потерял в зоне действия группировки до 190 военнослужащих и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка и Ивановка Днепропетровской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", - уточняется в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины