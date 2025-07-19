https://ria.ru/20250719/vetnam-2030175301.html

Во Вьетнаме перевернулся прогулочный катер с туристами, есть погибшие

Во Вьетнаме перевернулся прогулочный катер с туристами, есть погибшие - РИА Новости, 19.07.2025

Во Вьетнаме перевернулся прогулочный катер с туристами, есть погибшие

Пять человек погибли, 12 спасены с прогулочного катера с 48 туристами и пятью членами экипажа на борту, который перевернулся из-за сильного волнения у берегов... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T18:02:00+03:00

2025-07-19T18:02:00+03:00

2025-07-19T18:07:00+03:00

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БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Пять человек погибли, 12 спасены с прогулочного катера с 48 туристами и пятью членами экипажа на борту, который перевернулся из-за сильного волнения у берегов вьетнамской провинции Куангнинь днем в субботу, сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress. "На вечер субботы пограничники, ведущие поисково-спасательную операцию, подтвердили спасение 12 человек и гибель пяти человек, еще 36 человек пока считаются пропавшими без вести", - сообщает издание. "По данным властей провинции Куангнинь, прогулочный катер Wonder Sea перевернулся около 13:45 (09.45 мск) в субботу в бухте Халонг недалеко от пещеры Дау Го. На борту находились 48 туристов и пять членов экипажа, среди которых было много семей с детьми", - говорится в сообщении. Издание не сообщает ничего о гражданстве пострадавших туристов. Спасательная операция, начавшаяся днем в условиях сильного ливня и шторма, продолжается весь день, сообщает портал. Бухта Халонг, занимающая площадь более 1500 квадратных километров и усеянная почти двумя тысячами островов, признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает миллионы иностранных и местных туристов, напоминает издание.

https://ria.ru/20250228/turisty-2002101970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, юнеско, вьетнам