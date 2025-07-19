Во Вьетнаме перевернулся прогулочный катер с туристами, есть погибшие
VNExpress: при крушении прогулочного катера во Вьетнаме погибли пять человек
© СоцсетиПрогулочный катер перевернулся у берегов вьетнамской провинции Куангнинь
© Соцсети
Прогулочный катер перевернулся у берегов вьетнамской провинции Куангнинь
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БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Пять человек погибли, 12 спасены с прогулочного катера с 48 туристами и пятью членами экипажа на борту, который перевернулся из-за сильного волнения у берегов вьетнамской провинции Куангнинь днем в субботу, сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress.
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"На вечер субботы пограничники, ведущие поисково-спасательную операцию, подтвердили спасение 12 человек и гибель пяти человек, еще 36 человек пока считаются пропавшими без вести", - сообщает издание.
"По данным властей провинции Куангнинь, прогулочный катер Wonder Sea перевернулся около 13:45 (09.45 мск) в субботу в бухте Халонг недалеко от пещеры Дау Го. На борту находились 48 туристов и пять членов экипажа, среди которых было много семей с детьми", - говорится в сообщении. Издание не сообщает ничего о гражданстве пострадавших туристов.
Спасательная операция, начавшаяся днем в условиях сильного ливня и шторма, продолжается весь день, сообщает портал.
Бухта Халонг, занимающая площадь более 1500 квадратных километров и усеянная почти двумя тысячами островов, признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает миллионы иностранных и местных туристов, напоминает издание.
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