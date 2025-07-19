https://ria.ru/20250719/vertinskaya-2029901222.html

Раздевайся или убирайся: как Кончаловский сломал жизнь Марианне Вертинской

Раздевайся или убирайся: как Кончаловский сломал жизнь Марианне Вертинской - РИА Новости, 19.07.2025

Раздевайся или убирайся: как Кончаловский сломал жизнь Марианне Вертинской

"Не получилось — ну и хорошо" — так сегодня вспоминает Марианна Вертинская свой бурный роман с Андреем Кончаловским, который едва не привел ее к трагедии... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:04:00+03:00

2025-07-19T09:04:00+03:00

2025-07-19T09:04:00+03:00

киргизия

марианна вертинская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152536/00/1525360073_0:249:2058:1407_1920x0_80_0_0_5b33ba780f4d0d6c4a1f232312082396.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Не получилось — ну и хорошо" — так сегодня вспоминает Марианна Вертинская свой бурный роман с Андреем Кончаловским, который едва не привел ее к трагедии. Знаменитая актриса, дочь легендарного шансонье Александра Вертинского, влюбилась в режиссера без памяти, но их страстные отношения обернулись мучительным разрывом.Кончаловский, обещавший женитьбу, внезапно ушел к другой, оставив Вертинскую в отчаянии — она даже думала покончить с собой, выпив уксусную эссенцию. История их любви — это драма обманутых надежд, материнских интриг и боли, которую Марианна пронесла через всю жизнь. Как Кончаловский сломал ее судьбу и почему она, вопреки всему, не жалеет о прошлом?Отношения начались с неприятного инцидентаВ истории отечественного кинематографа немало ярких любовных историй, и одна из них связана с молодым режиссером Андроном Кончаловским. В его жизни была страстная связь с очаровательной актрисой Марианной Вертинской, и общественность с нетерпением ожидала, когда же состоится долгожданный союз двух известных творческих династий.Особенно интересно, что в семье Михалковых отношения между родителями и сыновьями складывались по-разному: если Никита пользовался особым расположением отца, то Андрон находил поддержку и заботу в лице матери Натальи Петровны, которая проявляла к нему необычайную опеку, доходящую до участия в выборе его спутниц жизни. Однако судьба распорядилась иначе, и родство между семьями все же состоялось, но не так, как ожидали многие. Свадьбу сыграли не Андрон и Марианна, а Никита и Анастасия. Тем не менее, их брак оказался недолговечным — спустя всего три года совместной жизни они расстались, несмотря на рождение сына Степана.До сих пор остается загадкой, почему не сложились отношения между Андроном Кончаловским и Марианной Вертинской, ведь режиссер сохранил теплые чувства к актрисе на протяжении всей жизни и в своих воспоминаниях часто отзывался о ней с особой нежностью. Одно из таких воспоминаний связано с их судьбоносным знакомством на съемочной площадке культового фильма "Мне двадцать лет", где молодая Марианна блистала в главной роли.Талантливый режиссер был очарован ее необычной красотой. Он даже хранил фотографию, на которой они вдвоем, словно призрачные силуэты, прогуливаются по бульвару.Для Марианны эта роль стала поворотным моментом в жизни: фильм получил признание критиков, а сама актриса обрела не только профессиональный успех, но и множество новых знакомств среди творческой элиты. Главным же подарком судьбы стало ее знакомство с Кончаловским, в которого она, по собственным словам, впервые по-настоящему влюбилась. Их взаимное притяжение переросло в роман, оставивший глубокий след в сердцах обоих.Однако первое знакомство Марианны с семьей Михалковых омрачил неожиданный инцидент. Когда актриса пришла в гости к Андрону, она была шокирована, обнаружив в доме свое фото в весьма откровенном виде. Эта неприятная ситуация стала для нее настоящим потрясением.За этой историей скрывалась неприятная интрига, связанная со съемками фильма "Мне двадцать лет". Во время работы над картиной фотограф Евгения, используя свое служебное положение, убедила Марианну Вертинскую сделать несколько снимков в нижнем белье якобы для актерской картотеки. Доверчивая актриса и представить не могла, что ее наивность будет использована столь бесчестным образом.В те советские времена подобные фотографии были редкостью и пользовались повышенным спросом среди коллекционеров. По всей видимости, Андрон Кончаловский оказался одним из тех, кто приобрел эти компрометирующие снимки. Этот случай не только поставил юную актрису в неловкое положение, но и создал напряженную атмосферу в начале ее отношений с семьей режиссера.В своих мемуарах "Низкие истины" Кончаловский откровенно делился противоречивыми впечатлениями о Марианне Вертинской. Хотя ее вредные привычки — курение и неспортивный образ жизни — вызывали у него явное неодобрение, он не мог не признать ее чарующую привлекательность.Режиссер восхищался ен неземной грацией, непредсказуемым характером и детской непосредственностью. Его особенно пленяли миниатюрные руки актрисы и ее почти беспечное отношение к жизненным условностям, которые оставались неизменными с годами.По воспоминаниям Марианны, Андрон выражал свои чувства весьма экстравагантно: то и дело падал на колени — то перед ее матерью Лидией Владимировной, то перед самой Марианной, щедро рассыпая пылкие признания в любви. В это время Наталья Петровна, мать Кончаловского, испытывала к юной избраннице сына сложные чувства, буквально изнывая от ревности.Однажды она сделала неожиданный шаг — пригласила Марианну на приватную беседу, не предупредив об этом сына. Заинтригованная актриса с любопытством ожидала предстоящего разговора. Однако при встрече Наталья Петровна удивила ее, начав беседу с невинного вопроса о том, в каком наряде Марианна планирует встретить Новый год. Затем мать Андрона потребовала, чтобы гостья либо раздевалась для примерки одежды, либо уходила, пояснив, что рядом с ее сыном должна быть приличная девушка.Ситуация стала весьма неловкой, когда Марианна, следуя просьбе, начала примерять предложенные наряды. Наталья Петровна внимательно осматривала ее, словно пытаясь разгадать тайну влияния девушки на сына.Вертинская остро чувствовала враждебность и неприязнь со стороны матери Андрона, что заставляло ее ощущать себя крайне неуютно. Кульминацией стало появление роскошного отреза жоржета, который Наталья Петровна небрежно набросила на плечи Марианны вместе с соболиным мехом, словно оценивая, насколько ее сын мог быть очарован такой внешностью.Простодушная актриса восприняла этот жест как щедрый подарок, но лишь позже поняла истинный смысл — это был всего лишь пример того, как следует одеваться на праздничные мероприятия. Оскорбленная до глубины души, Марианна не сдержала слез и поспешила домой к матери.Там она умоляла Лидию Владимировну отдать ей баргузинские соболиные меха — драгоценный подарок, который некогда преподнес ее матери супруг.Будет ли свадьба?Конфликт между Марианной Вертинской и матерью Андрона Кончаловского имел гораздо более глубокие корни, чем простое недовольство дорогими мехами. Несмотря на напряженность в отношениях с будущей свекровью, юная Марианна продолжала жить в своем беззаботном мире, будучи абсолютно уверенной, что их с Андроном роман обязательно закончится свадьбой. Эта вера придавала ей силы и оптимизма, несмотря на все возникающие трудности.Праздничные встречи в театральной среде, где семейство Михалковых традиционно отмечало торжества, часто превращались в настоящие драки. Вспыльчивый и ревнивый Андрон Кончаловский не раз прибегал к кулакам, если кто-то проявлял чрезмерный интерес к его возлюбленной. Забавным было то, что Марианна с матерью и сестрой Анастасией жили в квартире прямо над этим сообществом, и Лидии Владимировне регулярно приходилось спускаться вниз, чтобы утихомирить вспыхнувшие конфликты и восстановить мир.Могло обернуться трагедиейТакже в паре произошел серьезный инцидент, который мог закончиться трагедией. Компания друзей каталась на новой "Волге" общей знакомой Люси. Внезапно Андрон попросил уступить ему место за рулем, хотя, как впоследствии вспоминала Марианна, водительского удостоверения у него не было. Во время поездки Люся спросила, когда же состоится их свадьба, что вызвало у Андрона резкую вспышку эмоций. Он резко вывернул руль и столкнулся с другой машиной.Все участники аварии остались живы, кроме Марианны: в результате удара дверь на ее стороне распахнулась, и она выпала на асфальт, потеряв сознание от сильного удара головой. На место происшествия быстро прибыли сотрудники ГАИ, и к их приезду Марианна уже пришла в себя. Решать вопросы с правоохранительными органами приехал сам Сергей Владимирович Михалков. Благодаря его вмешательству инцидент был быстро улажен, и дело замяли.В своих мемуарах Андрон Кончаловский предпочел не упоминать о драматических событиях: ни о том, что его возлюбленная едва не погибла, ни о том, что избежать серьезных последствий удалось благодаря влиянию его отца. Это говорит о том, насколько избирательно он описывал свою жизнь на страницах воспоминаний.Однако автомобильная авария не стала причиной разрыва отношений, как утверждал Кончаловский. Напротив, после происшествия Лидия Владимировна, обеспокоенная судьбой дочери, настояла на серьезном разговоре между влюбленными. Для встречи выбрали романтическое место — памятник Пушкину, традиционно считавшийся уголком для признаний и важных бесед.Казалось, все шло к счастливому финалу — пара даже определилась с датой свадьбы. Но судьба распорядилась иначе. Кончаловский уехал в Киргизию на съемки фильма "Первый учитель". Сначала он регулярно поддерживал связь с Марианной, но со временем звонки становились все реже. Верная своим чувствам, актриса списывала это на занятость возлюбленного, не подозревая, что он уже увлекся другой женщиной — Натальей Аринбасаровой.Известие о его женитьбе стало для Марианны настоящим потрясением. Она позднее признавалась, что в тот момент потеряла всякое желание жить. Ее лицо было опухшим от слез, а душевная боль казалась невыносимой. Долгие месяцы она не могла прийти в себя, погружаясь в отчаяние и разочарование. Однако время лечит даже самые глубокие раны, и сегодня, оглядываясь назад, Марианна благодарит судьбу за то, что их союз не состоялся. По ее словам, это уберегло ее от участи оказаться в числе брошенных жен режиссера.Таким образом, история отношений Кончаловского и Вертинской — лишь одна из многих страниц сложной биографии режиссера. Жизнь показала, что решение Марианны не вступать в брак было мудрым. Личная жизнь Андрона всегда была насыщенной, но не все его союзы были счастливыми и гармоничными. Судьба, возможно, уберегла актрису от непростого будущего, предоставив ей возможность построить собственную жизнь, независимую от бурного творческого пути бывшего возлюбленного.

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, марианна вертинская