https://ria.ru/20250719/ukraina-2030207490.html
В США озвучили печальную для Украины правду
В США озвучили печальную для Украины правду - РИА Новости, 19.07.2025
В США озвучили печальную для Украины правду
Ситуация на фронте для Украины в последние дни осложнилась до невыносимости, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:42:00+03:00
2025-07-19T22:42:00+03:00
2025-07-19T22:43:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ситуация на фронте для Украины в последние дни осложнилась до невыносимости, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive, комментируя серию российских ударов по предприятиям украинского ВПК прошедшей ночью."Для Украины настали адские времена", — сказал он.Эксперт также добавил, что ВСУ столкнулись с дилеммой, какую именно брешь в обороне закрывать, поскольку Москва не дает им определиться с этим выбором из-за численного превосходства российских военных на всей линии фронта.Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в Telegram-канале, что из-за российских ударов на Украине сегодня пережили "адские ночь и утро".В субботу Минобороны сообщило, что российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям противника.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030201194.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, США
В США озвучили печальную для Украины правду
Дэвис: на Украине настали адские времена