https://ria.ru/20250719/ukraina-2030090395.html

"Каждый день": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине

"Каждый день": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине - РИА Новости, 19.07.2025

"Каждый день": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине

Даже если страны НАТО возьмут на себя поставку вооружения Украине, это не сможет предотвратить ее поражение, такое мнение высказал научный сотрудник Института... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T02:02:00+03:00

2025-07-19T02:02:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Даже если страны НАТО возьмут на себя поставку вооружения Украине, это не сможет предотвратить ее поражение, такое мнение высказал научный сотрудник Института Куинси Альмут Роховански американскому журналу Responsible Statecraft."Украина теряет каждый день: теряет территорию, войска, оружие, инфраструктуру, мирных жителей, которые бегут за границу. <…> Нет никакой материально-технической или политической стратегии, которая могла бы изменить это соотношение", — сказал он.По словам эксперта, чем дольше продолжается вооруженное противостояние с Россией, тем хуже будет положение Украины на будущих мирных переговорах. У Киева будет все меньше козырей, пояснил Роховански.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.

https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2030074873.html

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в мире, украина, киев, россия, нато