https://ria.ru/20250719/ugroza-2030211297.html

В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025

В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность БПЛА объявили в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T23:33:00+03:00

2025-07-19T23:33:00+03:00

2025-07-19T23:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Опасность БПЛА объявили в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС России по региону. В субботу МЧС в 21.46 объявило желтый уровень воздушной опасности по Липецкой области. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

липецкая область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)