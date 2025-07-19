https://ria.ru/20250719/ugroza-2030211297.html
В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность БПЛА объявили в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T23:33:00+03:00
2025-07-19T23:33:00+03:00
2025-07-19T23:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Опасность БПЛА объявили в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС России по региону. В субботу МЧС в 21.46 объявило желтый уровень воздушной опасности по Липецкой области. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА