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В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/ugroza-2030211297.html
В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность БПЛА объявили в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T23:33:00+03:00
2025-07-19T23:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Опасность БПЛА объявили в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС России по региону. В субботу МЧС в 21.46 объявило желтый уровень воздушной опасности по Липецкой области. &quot;Объявлен красный уровень &quot;Угроза атаки БПЛА&quot; по Липецкой области&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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липецкая область
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липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА

© Фото : Администрация Липецкой областиВ Липецкой области
В Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Администрация Липецкой области
В Липецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Опасность БПЛА объявили в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС России по региону.
В субботу МЧС в 21.46 объявило желтый уровень воздушной опасности по Липецкой области.
«

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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